Napoli, l’anno prossimo potrebbe essere Champions, ma non è detto

Visto il persistere dell’emergenza Coronavirus, la Serie A 2019-2020 rischia sempre più l’annullamento definitivo. Si starebbe pensando quindi di far riferimento alla classifica della stagione 2018-2019 almeno per l’assegnazione dei piazzamenti europei: il Napoli sarebbe in Champions League.

Lega Calcio e AIC si sarebbero dovute incontrare ieri per discutere del taglio degli stipendi dei giocatori, ma l’incontro tra le due parti è stato rimandato ad oggi. Una faccenda delicata quella del ridimensionamento dei compensi dei giocatori che ha come unico scopo quello di salvaguardare l’equilibrio economico di tutto il sistema Serie A attorno al quale, ogni anno, girano all’incirca 3 miliardi di euro.

Una Serie A che è stata messa in ginocchio dall’emergenza Coronavirus e che rischia quindi seriamente di non avere una conclusione. Con 12 partite di campionato, ritorno delle semifinali e finale di Coppa Italia e partite di coppe europee ancora da disputare, sta diventando sempre più complicato, visto anche il rapido accorciarsi dei tempi, conciliare tutto.

Il Napoli di Aurelio De Laurentis potrebbe giocare in Champions League l’anno prossimo in virtù del secondo posto dell’anno scorso

Dinanzi alla seria possibilità che tutto venga annullato, sta prendendo quindi campo l’ipotesi secondo cui si potrebbe far riferimento alla classifica della stagione passata. Lo scudetto chiaramente non verrebbe assegnato, ma la graduatoria 2018-2019 permetterebbe quantomeno di stabilire i piazzamenti per le coppe europee.

Qualora venisse seguita questa strada si andrebbe conseguentemente incontro ad uno scenario in cui il Napoli di Aurelio De Laurentis sarebbe addirittura qualificato alla Champions League 2020-2021 in virtù del secondo posto conquistato nell’annata sopramenzionata. Anche il Milan sarebbe qualificato in Europa League secondo questa ipotesi.

Ad ogni modo, nulla è stato ancora deciso e, sebbene sia poco probabile, non è detto che questa strada, vista la situazione di emergenza, non possa essere seguita. Seguiranno aggiornamenti.

