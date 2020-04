Napoli, la tua Best 11 di tutti i tempi

Ecco a voi quella che, secondo noi, è la miglior formazione di tutti i tempi del Napoli. Giocatori di diverse epoche che insieme avrebbero fatto sicuramente scintille.

Dopo aver trattato i migliori 10 giocatori della storia del Napoli, noi di StadioSport.it abbiamo deciso, in questo periodo di quarantena, di sbizzarrirci un po’ e di elaborare quella che, secondo noi, è la miglior formazione di tutti i tempi del club azzurro.

Un 11 ideale che noi schieriamo qui con un articolato 4-3-1-2 che però può riassumersi in un più semplice 4-3-3. Senza dilungarci ulteriormente procediamo quindi alla lettura di questa ipotetica, nonché ideale formazione all time del Napoli.

In porta la scelta è ardua. Scegliere tra Dino Zoff e Luciano Castellini è davvero complicato. Entrambi sono meritevoli di una maglia da titolare e noi vogliamo farli giocare tutti e due, ma purtroppo siamo costretti a sceglierne uno. Non ce ne voglia quindi l’ex granata, ma la numero 1 la diamo a Zoff: il suo palmares parla da solo.

Per quanto riguarda i quattro di difesa invece non abbiamo dubbi. La 2 la diamo a Giuseppe Bruscolotti (511 partite e 11 gol), mentre la 5 e la 6 le affidiamo rispettivamente a due napoletani DOC, quali Ciro Ferrara e Fabio Cannavaro. La fascia sinistra e la numero 3 vanno quindi sulle spalle di Ruud Krol (125 presenze e 1 gol con la maglia partenopea).

La best 11 all time del Napoli

Napoli, i migliori a centrocampo e in attacco

Delineata la linea difensiva, passiamo pertanto al centrocampo e all’attacco. Sulla linea mediana, con la numero 4, ovviamente schieriamo Antonio Juliano (505 presenze e 38 gol) con, davanti a lui, l’8, Marek Hamsik (520 presenze e 121 gol) e il 7, Salvatore Bagni (137 presenze e 17 gol).

Sulla trequarti, con la numero 10, non possiamo non schierare Diego Armando Maradona (269 presenze e 115 gol). Le sorti dell’attacco le affidiamo invece, per concludere, al numero 7, Edinson Cavani (138 partite e 104 gol), al 9, Antonio Careca (221 presenze e 95 gol) e all’11, Attila Sallustro (269 presenze e 106 gol).

