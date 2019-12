Napoli, interesse del Borussia Dortmund per Mertens, il belga non chiude la porta

Il club tedesco si sarebbe fatto avanti per l’attaccante degli azzurri, il cui rinnovo di contratto con il Napoli è ancora in alto mare. L’ipotesi ha preso corpo nelle ultime ore e il giocatore ci sta pensando.

La campagna di rinnovamento e di rifondazione in casa Napoli potrebbe partire già a gennaio, con qualche sorpresa. Ad aprire questo scenario è la situazione di Dries Mertens.

Il belga è in scadenza di contratto e la situazione rinnovo è bloccata, con un accordo che non si trova con il club partenopeo e il futuro che è ancora tutto da scrivere.

Da qui si è aperto nelle ultime ore un nuovo scenario, con il Borussia Dortmund che si sarebbe fatto avanti per avere l’attaccante già a gennaio.

La situazione, però, non è così fluida, perchè nonostante non abbia chiuso la porta, Mertens vorrebbe prendere tempo per capire meglio gli sviluppi, in attesa che la vicenda rinnovo si faccia più limpida, anche alla luce del fatto che non gli dispiacerebbe arrivare fino al termine della stagione.

C’è da dire, infine, che l’idea del giocatore sarebbe quella, in caso di cessione, di non indossare la maglia di un’altra squadra italiana, optando per l’estero.

