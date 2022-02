Napoli-Inter: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 12-2-2022

Dove vedere Napoli-Inter, venticinquesima giornata di Serie A 2021-2022 sabato 12 febbraio 2022 ore 18.00. La partita Napoli-Inter sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

Archiviata la sconfitta di sabato nel derby contro il Milan, a cui ha fatto seguito la vittoria di martedì in Coppa Italia contro la Roma di José Mourinho, l’Inter di Simone Inzaghi, prima in classifica con 53 punti, si prepara a far visita, allo Stadio Diego Armando Maradona, per la venticinquesima giornata di campionato in Serie A, al Napoli di Luciano Spalletti che, secondo in classifica a meno uno dai nerazzurri (in coabitazione con il Milan), giunge all’appuntamento di sabato pomeriggio da una striscia di quattro vittorie consecutive.

Napoli-Inter, venticinquesima giornata Serie A 12-2-2022.

I meneghini, dopo la debacle della settimana scorsa e in attesa di recuperare il match col Bologna non disputato lo scorso 6 gennaio, sono a caccia di un successo che consenta loro di confermarsi in prima posizione. I partenopei, invece, visto l’ottimo stato di forma, proveranno a mettere i bastoni tra le ruote al Biscione per rientrare in quella lotta scudetto che non li vede protagonisti dalla stagione 2017-2018.

Come vedere Napoli-Inter in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Napoli-Inter

Competizione: Serie A

Data: sabato 12 febbraio 2022

Orario: 18.00

Canale Tv: DAZN Channel (numero 409 del Digitale Terrestre)

Streaming: DAZN (app e sito)

Napoli-Inter sarà visibile, a partire dalle 18.00 di sabato 12 febbraio 2022, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. In tv, il match tra azzurri e nerazzurri sarà visibile esclusivamente su DAZN Channel al canale 409 del Digitale Terrestre oppure scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate.

La telecronaca del match del Diego Armando Maradona sarà di Pierluigi Pardo con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Altro metodo per assistere alla sfida tra partenopei e meneghini è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Napoli-Inter sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale della stessa piattaforma del Gruppo Perform.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Inter

La radiocronaca di Napoli-Inter sarà disponibile, a partire dalle 18.00, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Radio Kiss Kiss Italia.

Probabili formazioni Napoli-Inter

Per quanto riguarda le formazioni, Spalletti dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Ospina in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio a Lobotka e Fabian Ruiz. Sulla trequarti, Politano, Zielinski ed Insigne. In attacco, l’unica punta, Osimhen.

Inzaghi dovrebbe invece optare per il suo classico 3-5-2. Handanovic quindi in porta con, a fargli da schermo, Skriniar, De Vrij e Dimarco. Centrocampo a cinque con Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic. Davanti, la coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Dzeko.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli ed Inter sono complessivamente 169 (156 in Serie A, 13 in Coppa Italia) con un bilancio che parla di 51 vittorie degli azzurri, 77 dei nerazzurri e 41 pareggi. 185 i gol segnati dai partenopei, 253 quelli messi a referto dai meneghini.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale ad Inter-Napoli 3-2 dello scorso 21 novembre (Serie A 2021-2022). L’ultimo precedente al Maradona, invece, risale a Napoli-Inter 1-1 del 18 aprile 2021 (Serie A 2020-2021). Esclusa la vittoria esterna, per 0-1, del 12 febbraio 2020 (andata semifinale Coppa Italia 2019-2020) i campani non battono i lombardi dal 4-1 interno del 19 maggio 2019 (Serie A 2018-2019). Al contrario, i milanesi non vincono all’ombra del Vesuvio dall’1-3 del 6 gennaio 2020 (Serie A 2019-2020).

