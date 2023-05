Napoli-Inter 3-1, Spalletti: “Futuro? Tutto già deciso con De Laurentiis. Nervosismo di Osimhen plausibile. Contento per Gaetano”

Il Napoli vince per 3-1 contro l’Inter grazie alle reti di Anguissa, un super gol di Di Lorenzo e la rete del giovanissimo Gaetano. Le parole del tecnico toscano al termine della partita.

Il Napoli vince e convince contro l’Inter. Un 3-1 tondo che ha mostrato come gli azzurri avessero voglia di dare il meglio di sé. Davanti al proprio pubblico, i calciatori non hanno voluto risparmiarsi, dopo la sconfitta di domenica contro il Monza. Di fronte c’era la finalista della Champions League che però deve ancora rincorrere la qualificazione per l’anno prossimo.

Luciano Spalletti è molto contento della prestazione. C’è stata molta cattiveria agonista e tutti hanno contribuito contro una grande squadra. L’espulsione di Gagliardini ha sicuramente reso le cose più facili ma è tutto merito dei propri giocatori. L’unica nota stonata è stata il nervosismo di Osimhen al momento della sostituzione.

Il nigeriano chiedeva continuamente il perché e il nervosismo è plausibile. Gli attaccanti vivono per il gol e , fin quando non lo trovano, non sono mai contenti di uscire dal campo. Oltre l’attaccante, il merito va anche al capitano Di Lorenzo. Oggi una rete straordinaria che ha lasciati tutti bocca aperta. Lui sarà il capitano del futuro.

Contentissimo anche per il giovanissimo Gaetano. Napoletano, e tifoso, oggi ha segnato la sua prima rete in azzurro davanti al suo pubblico. L’emozione era palpabile, soprattutto quando lo stadio ha urlato il suo nome. Il giocatore ha ottimi margini di miglioramenti.

Come sempre non potevano mancare le domande sul futuro del tecnico. Per Spalletti è tutto ormai chiaro, il futuro è stato deciso da De Laurentiis. Non si sta aspettando niente perché la squadra è stata costruita con cuore, grinta e determinazione.