Napoli-Inter 3-1, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 3-1 per il Napoli il match contro l’Inter valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Ai nerazzurri non basta Lukaku. Prima Anguissa, poi Di Lorenzo e Gaetano regalano il successo agli azzurri.

Rammarico: “Nel primo tempo abbiamo concesso davvero poco ai nostri avversari. Secondo tempo, nonostante l’inferiorità numerica, abbiamo mostrato spirito fino a raggiungere il pareggio. Puniti da un eurogol di Di Lorenzo all’ottantaseiesimo e da una grave ingenuità di Gagliardini”.

Futuro: “Siamo a 4 partite dalla fine, di cui 2 finali e altre 2 importanti gare in campionato. La fiducia della società mi fa bene, ma prima di parlare del futuro è giusto restare focalizzati su questo forcing finale”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Risposte importanti: “Questo turnover lascia diversi aspetti positivi. Parliamo della quindicesima partita in 50 giorni. Ho bisogno di tutto l’organico, visto che dal 1 aprile il calendario è stato terribile. oggi la sconfitta fa male, ma ai ragazzi ho poco da recriminare”.

Manchester City: “Conosciamo il valore dei nostri avversari. Parliamo di una delle 2-3 squadre più forti del pianeta. Sarà bellissimo vivere quel momento per noi, prima di pensare alla Champions, però, ci sono altri importanti impegni”.

Lukaku: “Negli ultimi 2 mesi è tornato il Romelu che tutti conosciamo. Finalmente posso utilizzarlo così come ho sempre desiderato”.