Napoli: infortuni per Ospina e Demme, che torneranno dopo Pasqua

Brutte notizie per Gennaro Gattuso che perde altre due pedine importanti come Ospina e Demme.

Continua la corsa per un piazzamento in Champions League per i ragazzi di Gennaro Gattuso, seppur non privi di intoppi. Come si evince da una nota ufficiale della società partenopea, oggi il portiere colombiano David Ospina, ha riportato un infrazione al quarto dito della mano sinistra, dovendo interrompere la seduta di allenamento. Salterà la partita casalinga di sabato contro il Crotone, dove giocherà il nazionale italiano Alex Meret.

Le condizioni di Ospina verrano valutate la settimana prossima.

Oltre allo stop del portiere colombiano, si ferma anche il centrocampista Diego Demme. L’ex capitano del Red Bull Lipsia, ha effettuato lavoro differenziato in palestra ed in piscina a causa di una infiammazione tibiale alla gamba sinistra. Anche il regista tedesco, quindi, non sarà a disposizione del match di sabato contro il Crotone. Una situazione spiacevole per la squadra di Gattuso che in infermeria ha ancora giocatori importanti per i partenopei: Lobotka, Rrhamani e Petagna anche se questi due hanno effettuato parte della seduta di allenamento con il resto della squadra ed una seconda parte lavoro differenziata. Mentre da valutare è la situazione di Dries Mertens, anche se da Bruxelles giungono voci rassicuranti sulla sua situazione fisica, il fantasista si sta allenando regolarmente anche se non sarà schierato titolare, in via precauzionale, nella partita contro la Bielorussia.

Infortuni che preoccupano non poco gli azzurri, in vista del finale di stagione per confermare i risultati positivi ottenuti nelle precedenti giornate e anche dello scontro diretto contro la Juventus all’Allianz Stadium del 7 aprile, partita di recupero della terza giornata di Serie A.

