Napoli: Garcia a rischio esonero?

SSC Napoli: Rudi Garcia sempre più in bilico, De Laurentis valuta l’esonero del tecnico francese.

Rudi Garcia – StadioSport.it

La scintilla tra Rudi Garcia e la rosa del Napoli non sembra essere mai scattata, i segnali di un gruppo non integro, infatti, si erano iniziati ad intravedere già dopo le prime uscite di campionato dei partenopei dove calciatori come Kvaratskhelia e Osimhen avevano mostrato platealmente tutto il loro disappunto verso le scelte tattiche fatte dal tecnico transalpino. Ad aggregarsi recentemente alla lista dei giocatori apparsi in via di rottura col tecnico è stato lo stesso Matteo Politano che dopo esser stato sostituito nell’ultima di campionato contro la Fiorentina, non le ha mandate a dire al proprio allenatore.

Ad aggravare ancora di più la posizione di Rudi Garcia, sono indubbiamente i risultati ottenuti sul campo, sono, infatti, già tre le sconfitte stagionali incassate dai partenopei in questo avvio di stagione dai partenopei se si considera anche quella contro il Real Madrid in Champions League. A far scattare un campanello d’ allarme ai vertici della dirigenza del Napoli, però, è stato l’ultimo insuccesso vistosi nella gara casalinga contro la Viola, dove i partenopei sono apparsi per gran parte del match in balia del gioco avversario, senza mai riuscire ad incidere in maniera significativa.

De Laurentis, infatti, starebbe per esaurire la propria tolleranza nei confronti dell’allenatore ex Lione e le voci di un cambio di rotta si starebbero facendo sempre più insistenti. Resterà da capire se il Napoli deciderà di optare subito per l’esonero, sfruttando così la pausa delle nazionali per garantire una fase di rodaggio al tecnico subentrante oppure se verrà rinnovata la fiducia nei confronti di Garcia, nella speranza che il francese possa riassestare una volta per tutte l’equilibro di squadra.

Chi al posto del francese in caso di esonero?

Le opzioni in caso di una potenziale sostituzione restano quelle più appetibili tra i tecnici attualmente senza contratto tra cui un probabile ritorno in Serie A di Antonio Conte e una potenziale prima esperienza di Christophe Galtier nel nostro campionato. Il nome del francese sembrerebbe essere in leggero vantaggio rispetto a quello di Conte, perché proprio il suo profilo era stato già sondato in estate prima di optare poi per lo stesso Garcia.

Inoltre, Galtier permetterebbe al Napoli di rimanere sulla struttura tecnico-tattica attuale di un 4-3-3, mentre in caso di opzione Conte, la società partenopea si dovrà impegnare nella prossima sessione di calciomercato invernale per garantire dei giusti innesti capaci di attuare un eventuale passaggio al 3-5-2 Contiano.