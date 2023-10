Napoli-Fiorentina, Rudi Garcia: “Con la Fiorentina gara molto importante, Rrahmani sembra vicino al recupero”

Alla vigilia della sfida tra Napoli e Fiorentina, Rudi Garcia ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico.

Dopo la bella gara contro il Real Madrid, il Napoli si prepara ad ospitare la Fiorentina. Anche i Viola stanno volando in campionato e sono proprio a pari punti con gli azzurri. Quindi si preannuncia già uno scontro di vertice. Con la Fiorentina, infatti, Rudi Garcia ha già ammesso che sarà la gara più importante per poter continuare con le ambizioni.

Un occhio anche alla situazioni infortuni. Juan Jesus dovrebbe tornare la settimana prossima mentre Rrahmani sembra ormai vicino al recupero. Quest’ultimo, però, potrebbe essere convocato qualora le sue condizioni dovrebbero migliorare ma che non dovrebbe comunque andare in Nazionale dopo la sosta.

Qualche parola anche su Lindstrom. Il danese sta giocando le sue prime partite da titolari ed è un po’ più in ritardo con la preparazione. D’altronde, il Napoli gioca in maniera diversa da come gioca l’Eintracht, ha ammesso il tecnico. Comunque l’attaccante sembra essere entrato negli schemi di giochi ma va lasciato lavorare serenamente.

La questione Mario Rui ha sicuramente fatto allarmare il Napoli. Il tecnico non vuole pensare all’agente ma bensì al calciatore. L’unica cosa che importa è che il portoghese abbia la mente lucida anche se il giocatore non condivide alcune cose dette dal suo entourage.