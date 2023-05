Napoli-Fiorentina 1-0, Spalletti: “Scudetto merito di tutta la squadra. Per il mercato Giuntoli sa come lavorare. Per il futuro devo parlare con il presidente”

Il Napoli vince 1-0 contro la Fiorentina e festeggia davanti al suo pubblico il terzo scudetto. Le parole di Luciano Spalletti al termine della partita.

Si aspettava solo questo momento: la festa per lo scudetto tra le proprie mura domestiche. Oggi il Maradona era tutto decorato in festa perché la partita, aveva sì importanza, ma tutti aspettavano la festa dopo. Spalletti, però, vuole parlare della partita dei suoi giocatori. La Fiorentina ha tenuto molto bene il Napoli e ha concesso davvero poco.

Oggi come titolare tra i pali c’era Gollini che ha realizzato una grande partita neutralizzando diverse conclusioni. Il protagonista, però, è stato Osimhen che prima ha sbagliato un calcio di rigore ma poi ha avuto la seconda possibilità e ha segnato. Il nigeriano è il miglior marcatore africano della Serie A ed ha superato un certo Weah.

C’è grande entusiasmo in città e la consapevolezza è quella di voler lavorare per il futuro. Se ci sarà qualche nuovo innesto di calciomercato Spalletti non lo ha ancora detto. I ragazzi, però, sono tutti bravi e forti e si sono meritati il titolo. Osimhen super, Kvara anche, dispiace per Lozano che è uscito infortunato e si dovranno valutare le sue condizioni.

Non poteva non mancare la domanda di rito sul futuro di Spalletti. Molti gli hanno chiesto se fosse il caso di tornare in campagna, ma il tecnico ha deciso che dovrà parlarne con De Laurentiis. Il patron avrebbe persino scritto una lettera a Spalletti per l’opzione di riscatto. Si starà a vedere. Intanto il popolo celebra i suoi undici leoni e l’allenatore vincente degli ultimi anni.