Napoli: Emergenza infortuni – Conte ritrova il suo super centrocampo

Napoli: Emergenza infortuni - Stadiosport.it

Il Napoli ha confermato l’entità dell’infortunio di Antonio Vergara, ma per Antonio Conte arrivano anche segnali incoraggianti. Nelle prossime settimane, infatti, il tecnico azzurro potrebbe finalmente avere a disposizione nello stesso momento il suo centrocampo ideale composto da Scott McTominay, Kevin De Bruyne, Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa, una combinazione che i tifosi attendono da mesi.

La stagione 2025-26 del Napoli è stata segnata da una lunga serie di problemi fisici. In diversi momenti della stagione Conte si è trovato a gestire una vera emergenza, con numerosi titolari contemporaneamente indisponibili e una rosa costretta a continui adattamenti. Proprio questa situazione ha aperto le porte a diversi giovani del vivaio, tra cui Antonio Vergara, che ha saputo sfruttare l’occasione mettendosi in mostra con prestazioni convincenti. Il centrocampista classe 2003 stava vivendo uno dei momenti migliori della sua giovane carriera.

Dopo aver conquistato spazio in prima squadra grazie all’emergenza, Vergara ha dimostrato personalità e qualità tecniche che non sono passate inosservate. Le sue prestazioni gli hanno permesso di ottenere il premio di “rising star del mese” a febbraio, oltre ad attirare l’attenzione degli osservatori della Nazionale italiana, con alcune voci che lo indicavano tra i possibili convocati per i prossimi impegni degli Azzurri. Il suo momento positivo si è però interrotto durante la vittoria per 2-1 contro il Torino, quando il giocatore è stato costretto ad abbandonare il campo all’intervallo a causa di un problema fisico.

Il comunicato del Napoli sulle condizioni di Vergara

Il club partenopeo ha chiarito la situazione attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito.

“Antonio Vergara si è sottoposto ad accertamenti diagnostici presso l’ospedale Pineta Grande che hanno evidenziato una distrazione della fascia plantare del piede sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico.” Secondo le prime valutazioni, il giovane centrocampista dovrebbe restare fuori per le prossime due giornate di Serie A, saltando quindi gli impegni prima della pausa per le nazionali prevista a fine marzo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il suo rientro più probabile potrebbe coincidere con la sfida contro il Milan del 6 aprile, gara importante nella corsa agli obiettivi stagionali del Napoli. Se da una parte arriva lo stop di Vergara, dall’altra Antonio Conte può finalmente sorridere per il ritorno di alcuni elementi fondamentali della rosa. Contro il Torino sono tornati in campo sia Kevin De Bruyne sia André-Frank Zambo Anguissa.

Per il fuoriclasse belga si è trattato del primo spezzone di partita dopo quattro mesi di assenza, mentre Anguissa ha interrotto una lunghissima serie di 16 partite di Serie A saltate a causa di un infortunio muscolare. Il loro ritorno rappresenta una notizia molto importante per il Napoli, che nelle ultime settimane aveva dovuto fare a meno di due pedine fondamentali nel sistema di gioco di Conte.

Le buone notizie per il centrocampo azzurro potrebbero non fermarsi qui. Scott McTominay è infatti vicino al rientro e dovrebbe tornare a disposizione già per il prossimo turno di campionato. Anche Stanislav Lobotka, altro elemento chiave nello scacchiere tattico del tecnico salentino, è sulla via del recupero e non dovrebbe restare fuori ancora a lungo.

Se i tempi verranno rispettati, nelle prossime settimane Conte potrebbe finalmente avere a disposizione il centrocampo completo formato da De Bruyne, McTominay, Lobotka e Anguissa. L’idea di vedere questi quattro giocatori insieme ha già acceso l’entusiasmo dei tifosi azzurri. Si tratta infatti di un reparto che unisce qualità tecniche, intensità fisica ed esperienza internazionale. De Bruyne rappresenta la creatività e la visione di gioco, McTominay porta inserimenti e presenza offensiva, Lobotka garantisce equilibrio nella costruzione, mentre Anguissa aggiunge forza fisica e recupero palla.

Se Conte riuscirà finalmente ad avere tutti questi giocatori contemporaneamente a disposizione, il Napoli potrebbe ritrovare quella stabilità a centrocampo che è mancata per gran parte della stagione. Dopo mesi di emergenza, il ritorno graduale dei titolari potrebbe quindi arrivare nel momento più importante della stagione.