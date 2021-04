Napoli-Crotone Diretta Tv-Streaming e probabili formazioni 03-04-2021

Tutto quello che c’è da sapere su Napoli-Crotone, sfida in programma sabato alle 15:00, valevole per la 29° giornata di campionato in Serie A.

Nel weekend torna finalmente in campo la Serie A con la 29° giornata di campionato. In scena ovviamente anche il Napoli di Gennaro Gattuso che, alle 15:00, ospiterà, al Diego Armando Maradona, il Crotone di Serse Cosmi. Le 3 vittorie consecutive ottenute contro Bologna, Milan e Roma hanno portato i partenopei a ridosso di quella zona Champions che solo poche settimane fa sembrava irraggiungibile. I calabresi, dal canto loro, giungono invece all’appuntamento di Fuorigrotta da due sconfitte consecutive, entrambe per 3-2, contro Lazio e Bologna. La matematica non condanna ancora i pitagorici, ma la salvezza è davvero appesa ad un filo.

Napoli-Crotone, 29° giornata Serie A 03-04-2021.

Le ultime sulle formazioni di Napoli e Crotone

Per quanto riguarda le formazioni, Gattuso dovrebbe schierare i suoi con il classico 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Meret in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz e Bakayoko con Politano, Zielinski ed Insigne sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Osimhen.

Cosmi dovrebbe invece optare per il 3-5-2. Cordaz quindi in porta con, a fargli da schermo, Djidji, Golemic e Luperto. Centrocampo a cinque con Pereira, Messias, Molina, Benali e Rispoli. In attacco la coppia formata da Simy e Ounas.

Probabili formazioni Napoli-Crotone

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Molina, Benali, Rispoli; Ounas, Simy.

Come vedere Napoli-Crotone in diretta TV e streaming

Napoli-Crotone sarà visibile, a partire dalle 15:00, sulla piattaforma satellitare Sky al canale Sky Sport 253. Via streaming invece, il match tra azzurri e rossoblù sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Crotone

La radiocronaca di Napoli-Crotone sarà disponibile, a partire dalle 15:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli e Crotone sono complessivamente 9 (5 in Serie A e 4 in Serie B) con un bilancio che dice 7 successi azzurri, 1 degli squali e 1 pareggio. 16 i gol segnati dai partenopei, 5 quelli messi a referto dai calabresi.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale ovviamente alla gara d’andata giocata allo Scida lo scorso 6 dicembre e terminata 4 a 0 in favore degli uomini di Gennaro Gattuso. L’ultimo incontro in terra campana risale invece a Napoli-Crotone 2-1 del 20 maggio 2018 (Serie A 2017-2018). Nei 4 precedenti disputati all’ombra del Vesuvio, i pitagorici sono riusciti a fare punti solo in occasione del pareggio per 0-0 dell’11 novembre 2001 (Serie B 2001-2002).

