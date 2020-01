Napoli: clima teso, faccia a faccia Allan-Mertens

Nelle ultime ore si è verificato una resa dei conti tra il brasiliano e il belga, dimostrazione del fatto che, oltre la classifica, il clima in casa Napoli è a dir poco elettrico.

La classifica piange, e le ferite sono aperte, con un continuo spargimento di sale. Il Napoli sta vivendo forse il momento più difficile dal suo ritorno in serie A e, sicuramente, nell’era De Laurentiis.

La sconfitta subita sabato sera in casa contro la Fiorentina, poi, non ha fatto altro che confermare come il cambio di allenatore sia servito a poco, perchè i problemi persistono tali e quali.

La squadra è in ritiro a Castelvolturno, alla ricerca di quella serenità e quella concentrazione che fino ad ora sono mancate. L’occasione è stata anche quella per chiarirsi e parlarsi, esprimendo il proprio disagio.

La stampa nazionale riferisce, infatti, come Mertens e Allan, due senatori che fino ad ora sono stati quelli ad aver offerto il rendimento più deludente, hanno avuto un acceso faccia a faccia.

L’oggetto del contendere, a quanto pare, sarebbe stata la condizione atletica del brasiliano, poco brillante fino ad ora, e l’infortunio del belga, che lo sta tenendo lontano dal campo di gioco da ormai un mese.

Quel che è sicuro, intanto, è che quello che era da dirsi è stato detto, mentre ora si attende che le stesse cose si traducano in prestazioni più convincenti sul campo, per poter uscire da questo periodo nero.

