Napoli, clamoroso: la Juventus vuole Gattuso! Lazio e Fiorentina in pole

Spunta il nome di Gennaro Gattuso per la panchina della Juventus. Sul tecnico calabrese anche Lazio e Fiorentina.

La notizia fuoriuscita poche ore fa ha davvero del clamoroso: Gennaro Gattuso potrebbe essere il nuovo allenatore della Juventus. Sebbene il nome in pole per la panchina bianconera sia quello di Massimiliano Allegri che, a prescindere da come terminerà la stagione di Andrea Pirlo, dovrebbe tornare alla Continassa dopo l’addio di due anni fa, pare che anche il tecnico calabrese abbia qualche chance di finire sulla sponda zebrata del Po.

Voci di corridoio riferiscono infatti di un Gattuso, il cui contratto col Napoli scade a giugno, pronto a trasferirsi a Torino per prendere il posto dell’ex compagno e amico, Pirlo che, complici l’inesperienza e una squadra non di primissimo livello, non è stato in grado di confermarsi sul tetto più alto d’Italia dopo i 9 scudetti di fila degli ultimi anni.

Chiaramente, al momento, non vi è nulla di concreto, visto che alla panchina della Vecchia Signora sono stati accostati anche Zidane, Gasperini e Simone Inzaghi, ma quel che è certo è che molti allenatori cambieranno aria l’anno prossimo.

Lo stesso Inzaghi alla Lazio e Iachini alla Fiorentina potrebbero infatti salutare per far posto ad un nuovo allenatore che dia inizio ad nuovo corso. Sia biancocelesti che viola avrebbero quindi pensato a Gattuso per la prossima stagione, anche se, resta da capire, cosa vorrà fare Aurelio De Laurentiis nel caso in cui il suo attuale allenatore dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Le parti dovrebbero incontrarsi a fine campionato per discuterne. Non ci resta che aspettare il mese di giugno per saperne di più.

