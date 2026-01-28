Napoli – Chelsea LIVE e Diretta Streaming Champions League su Prime Video

Dove vedere Inter – Kairat Almaty in Diretta Tv e Streaming Live, 4° Giornata Champions League, Mercoledì 22 Ottobre ore 21:00.

Sfida decisiva per la permanenza in Champions League per il Napoli di Antonio Conte al Maradona: in palio qualificazione e sopravvivenza europea.

Mercoledì sera lo Stadio Diego Armando Maradona sarà teatro di una sfida ad altissima tensione tra Napoli e Chelsea, valida per l’ultima giornata della fase campionato di Champions League. Un incrocio carico di significati, sportivi ed emotivi, che mette di fronte vecchie conoscenze ora avversarie, con in palio un verdetto cruciale per entrambe.

Per il Napoli si tratta di una partita senza alternative. La squadra allenata da Antonio Conte occupa attualmente il 25° posto in classifica e ha bisogno obbligatoriamente dei tre punti per evitare l’eliminazione dalla competizione. Qualsiasi altro risultato rischierebbe di porre fine anzitempo al cammino europeo degli azzurri, rendendo l’ultima notte di Champions una vera finale anticipata.

Anche il Chelsea arriva a Napoli con un obiettivo chiaro. I Blues devono vincere al Maradona per avere concrete possibilità di chiudere tra le prime otto, piazzamento che garantirebbe l’accesso diretto agli ottavi di finale senza passare dai playoff. Un pareggio o una sconfitta complicherebbero seriamente i piani della formazione inglese, chiamata a gestire la pressione di un match ad altissimo coefficiente di difficoltà.

La sfida assume un sapore ancora più speciale per Conte, che affronta il suo passato in una serata che può decidere il futuro europeo del Napoli. Novanta minuti che valgono una stagione, con il Maradona pronto a spingere gli azzurri in una delle partite più importanti dell’intera fase a girone unico.

Formazioni Ufficiali di Napoli – Chelsea:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.

A disposizione: Contini, Spinelli, Gutierrez, Lukaku, Beukema, De Chiara, Garofalo

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Enzo Fernandez, Neto; Joao Pedro. Allenatore: Liam Rosenior

A disposizione: Jorgensen, Merrick, Badiashile, Delap, Palmer, Gittens, Hato, Chalobah, George, Acheampong, Guiu, Garnacho

Guarda Napoli – Chelsea in Diretta su Prime Video

Dove vedere Napoli – Chelsea in Diretta TV e Live Streaming:

Partita: Napoli – Chelsea

Data: Mercoledì 28 Gennaio 2026

Mercoledì 28 Gennaio 2026 Orario: 21:00

21:00 Diretta Streaming: Amazon Prime Video

Tutto pronto l’attesissima sfida dell‘8° Giornata di Champions League che vedrà di fronte allo Stadio Diego Maradona il Napoli di Antonio Conte ed il Chelsea.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Prime Video con un ampio pre-partita a partire dalle ore 19.30 e calcio d’inizio alle ore 21.00.

In diretta dallo Stadio della Ceramica ci saranno Giulia Mizzoni, Claudio Marchisio, Fernando Llorente e Luca Toni.

La telecronaca di Napoli – Chelsea sarà a cura di Sandro Piccinini con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio e Fernando Siani.

Il match sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma Prime Video di Amazon tramite App scaricabile su dispositivi Android e iOS su smartphone, tablet, pc, smart tv, console.

Guarda su Prime Video il Big Match del Mercoledì di Champions League delle italiane

Chi non è registrato a Prime Video potrà farlo subito seguendo questo link e beneficiare di 1 mese gratuito di abbonamento senza nessun vincolo (scaduti il mese gratis Prime si rinnova automaticamente se non si cancella l’iscrizione). Una volta scaduto il mese di prova gratuito, il prezzo mensile è di 4,99 euro mentre quello annuale è 49 euro.

Napoli – Chelsea potrà essere visto in diretta streaming gratis senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati ad Amazon Prime, il servizio di spedizioni rapide gratuite dell’e-commerce più famoso al mondo.

Quindi chiunque abbia un account Amazon Prime per i classici acquisti online può sfruttarlo per accedere a Prime Video e vedere dunque gratuitamente questa e le altre partite di Champions League che verranno trasmesse ogni mercoledì.

Basterà scaricare l’app e accedere a Prime Video col proprio account per trovare la partita tra i contenuti in evidenza.

Sarò possibile guardare la partita di Champions League anche in 4K se disponibile sul proprio dispositivo, nel menù di accesso (accanto al nome dell’evento) apparirà il logo con la scritta “UHD”, che identifica i contenuti visibili in 4K.

Come arriva il Napoli:

Il Napoli guidato da Antonio Conte ha vissuto una Champions League al di sotto delle aspettative. Gli azzurri hanno pagato a caro prezzo la gestione dei tre impegni settimanali, lasciando per strada troppi punti e non riuscendo a dare continuità ai risultati. Otto punti conquistati in sette partite rappresentano un bottino decisamente insufficiente per una squadra del calibro dei campioni d’Italia, soprattutto considerando che il Napoli non vince in Champions dal 25 novembre.

Il recente pareggio sul campo del Copenhagen, definibile senza mezzi termini sanguinoso per l’economia del girone, ha ulteriormente complicato la situazione. A novanta minuti dalla fine della Phase League, il Napoli occupa la 25esima posizione, la prima che vale l’eliminazione diretta dalla competizione.

Una settimana già complicata si è trasformata in un vero incubo per i campioni in carica guidati da Antonio Conte. Il Napoli è stato infatti travolto 3-0 dalla Juventus all’Allianz Stadium, incassando una sconfitta pesantissima che ha aggravato ulteriormente il momento negativo.

Il ko di Torino ha avuto conseguenze immediate anche in classifica. Gli azzurri sono scivolati a nove punti di distanza dalla capolista Inter nel campionato di Serie A, riducendo sensibilmente le ambizioni di rimonta nella corsa al vertice.

Cosa serve al Napoli per centrare almeno i playoff

Per gli azzurri la parola d’ordine è una sola: vincere. La squadra di Conte deve battere il Chelsea nell’ultima giornata e poi affidarsi a una serie di incastri favorevoli sugli altri campi. Solo così il Napoli può sperare di rientrare tra le squadre classificate tra la nona e la ventiquattresima posizione, fascia che garantisce l’accesso ai playoff.

Con un successo, il Napoli salirebbe a quota 11 punti, entrando concretamente in corsa per superare diverse formazioni che al momento lo precedono in classifica. La qualificazione diretta agli ottavi è invece fuori portata, ma una vittoria potrebbe bastare per evitare l’eliminazione, a meno di uno scenario estremo. Gli azzurri resterebbero fuori solo se tutte le squadre attualmente comprese tra 8 e 10 punti dovessero vincere: Qarabag, Galatasaray, Olympique Marsiglia, Monaco, Leverkusen, PSV, Athletic Bilbao e Olympiacos.

Un pareggio contro il Chelsea, invece, complicherebbe enormemente i piani. Oltre a garantire un solo punto, non consentirebbe al Napoli di migliorare una differenza reti fortemente negativa (-5), fattore che rischierebbe di risultare decisivo negli arrivi a pari punti.

Per gli azzurri, dunque, non ci sono alternative: servono tre punti e speranza, in una notte europea che può ancora ribaltare un cammino fin qui deludente.

Pronostico Napoli-Chelsea:

La nostra previsione per la sfida del Maradona è chiara: Napoli 2-1 Chelsea. I numeri e il contesto rendono infatti improbabile un pareggio a reti inviolate, considerando che le ultime 55 partite europee del Chelsea non si sono mai chiuse sullo 0-0 e che entrambe le squadre hanno bisogno di un risultato pieno per centrare i rispettivi obiettivi.

Detto questo, è difficile ignorare le storiche difficoltà dei Blues in trasferta in Italia, così come il rendimento del Napoli tra le mura amiche. Il Stadio Diego Armando Maradona continua a rappresentare un fattore determinante, sia nel breve che nel lungo periodo, grazie a un ambiente capace di incidere sull’andamento delle partite più tese.

In un match che si preannuncia equilibrato e ad alta intensità, la pressione del pubblico napoletano e le qualità decisive di Scott McTominay potrebbero fare la differenza nei momenti chiave, spostando l’ago della bilancia dalla parte degli azzurri in una delle sfide più attese dell’ultima giornata di Champions League.

