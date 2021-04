Napoli-Cagliari: dove vederla in Tv-diretta Streaming, formazioni e orario 02-05-2021

Dove vedere Napoli-Cagliari, match della 34° Giornata di Serie A, domenica 2 Maggio alle 15:00. La partita Napoli-Cagliari sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky Sport Serie A, Sky Sport 252, Sky Go e Now Tv.

Tornato prepotentemente in corsa per un posto in Champions League, il Napoli di Gennaro Gattuso si prepara ad ospitare, tra le mura amiche del Maradona, nel match valevole per la 34° giornata di campionato in Serie A, il lanciatissimo Cagliari di Leonardo Semplici che, reduce da 3 di vittorie consecutive, è alla disperata ricerca di punti per allontanarsi, una volta per tutte, dalla zona retrocessione.

Quella che si disputerà domenica pomeriggio sarà sfida importantissima tanto per i partenopei, che non vogliono staccarsi dal treno Champions, quanto per i sardi, che invece non vogliono correre il rischio di tornare in zona retrocessione. Fischio d’inizio fissato alle ore 15:00.

Napoli-Cagliari, 34° giornata Serie A 02-05-2021.

Le ultime sulle formazioni di Napoli e Cagliari

Per quanto riguarda le formazioni, Gattuso dovrebbe schierare i suoi con il classico 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Meret in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz e Demme con Politano, Zielinski ed Insigne sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Osimhen.

Semplici dovrebbe invece optare per il suo consueto 3-5-2. Cragno quindi in porta con, a fargli da schermo, Ceppitelli, Godin e Carboni. Centrocampo a cinque con Nandez, Deiola, Nainggolan, Duncan e Lykogiannis. Davanti, il duo d’attacco composto da Pavoletti e Joao Pedro.

Probabili formazioni Napoli-Cagliari

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruíz, Demme; Politano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Pavoletti, João Pedro.

Come vedere Napoli-Cagliari in Diretta Tv e Streaming

Partita: Napoli-Cagliari

Data: domenica 2 maggio 2021

Orario: 15:00

Canali Tv: Sky Sport Serie A, Sky Sport 252

Streaming: Sky Go, Now Tv

Napoli-Cagliari sarà visibile, a partire dalle 15:00, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. Via streaming invece, il match tra partenopei e sardi sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Cagliari

La radiocronaca di Napoli-Cagliari sarà disponibile, a partire dalle 15:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli e Cagliari sono complessivamente 82 (69 in Serie A, 8 in Serie B, 5 in Coppa Italia) con un bilancio che 37 vittorie azzurre, 14 rossoblù e 31 pareggi.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale ovviamente alla gara d’andata, giocata lo scorso 3 gennaio alla Sardegna Arena, terminata 4 a 1 in favore dei campani. L’ultimo precedente all’ombra del Vesuvio è invece Napoli-Cagliari 0-1 del 25 settembre 2019 (Serie A 2019-2020). I partenopei non vincono in casa contro i sardi dal 2-1 del 5 maggio 2019 (Serie A 2018-2019), mentre il segno X manca dal 3-3 del San Paolo datato 23 novembre 2014 (Serie A 2014-2015).

