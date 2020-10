Napoli-AZ Alkmaar in diretta TV-streaming e probabili formazioni 22-10-2020

Tutto quello che c’è da sapere sulla sfida Napoli-AZ Alkmaar in programma domani, alle 18:55, allo Stadio San Paolo di Napoli.

Messa in archivio la ridondante vittoria di sabato pomeriggio contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il Napoli di Gennaro Gattuso ospita, allo Stadio San Paolo, nella prima giornata del girone F di Europa League, l’AZ Alkmaar di Arne Slot che giunge in Italia in non perfette condizioni. Le varie defezioni causate dal Coronavirus e i soli 4 punti conquistati in Eredivisie nelle prime quattro giornate di campionato (gli uomini del presidente Neelissen devono recuperare la prima giornata) rappresentano infatti un brutto biglietto da visita con il quale gli olandesi si presentano al cospetto di una squadra forte e attrezzata come quella partenopea.

Le ultime sulle formazioni di Napoli e AZ Alkmaar

Per quanto riguarda le formazioni, Gattuso dovrebbe schierare i suoi con un 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Meret in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz e Lobotka con Politano, Osimhen e Lozano sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Petagna.

Anche Slot dovrebbe schierare i suoi con il 4-2-3-1: Bizot quindi in porta con, a fargli da schermo, Svensson, Chatzidiakos, Letschert e Wijndal. Centrocampo a due con Midtsjo e Koopmeiners. Sulla trequarti invece agiranno Karlsson, De Wit e Aboukhal che saranno il sostegno del perno offensivo, Boadu.

Napoli-AZ Alkmaar, 1° giornata Europa League-girone F.

Probabili formazioni Napoli-AZ Alkmaar

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Osimhen, Lozano; Petagna.

AZ Alkmaar (4-2-3-1): Bizot; Svensson, Chatzidiakos, Letschert, Wijndal; Midtsjo, Koopmeiners; Karlsson, De Wit, Aboukhal; Boadu.

Come vedere Napoli-AZ Alkmaar in diretta TV e streaming

Napoli-AZ Alkmaar sarà visibile esclusivamente, a partire dalle 18:55, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Via streaming invece il match tra azzurri e biancorossi sarà visibile mediante l’apposito servizio offerto da Sky Go.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-AZ Alkmaar

La radiocronaca di Napoli-AZ Alkmaar sarà disponibile, a partire dalle 18:55, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

Quella di domani sarà la prima volta in assoluto in cui Napoli e AZ Alkmaar si affrontano.

