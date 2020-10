Napoli-Atalanta 4-1 dichiarazioni post Gattuso:”Sono sorpreso!. Atalanta grande squadra.”

Nella brevissima intervista post-partita Gattuso ha esordito dicendosi meravigliato di un risultato così largo contro una grande squadra come l’Atalanta.

Ha poi proseguito facendo i complimenti a tutta la squadra, soffermandosi sulle grandi prestazioni di Osimhen, Lozano e un ritrovato Koulibaly. Sottolineando come quest’ultimo possa davvero ritornare a essere devastante.

Per Gattuso c’è ancora da migliorare nelle situazioni di non possesso palla. Il mister azzurro si riferisce agli ultimi minuti in cui il Napoli faticava ad uscire.

Ha poi continuando elogiando l’Atlanta, apprezzando il suo non arrendersi mai e non mollare nonostante un 4 a 0.

Un ultimo accenno il mister azzurro l’ha rivolto anche alla partita non giocata con la Juventus. Ribadendo che i suoi erano pronti a partire, nelle sue parole si evince la rabbia per non aver giocato la gara.

Rabbia ma anche felicità per un risultato così largo con una grande squadra.

