Napoli, assalto al Verona per Amrabat e Rrahmani. Si prova a chiudere per giugno

I dirigenti partenopei stanno mettendo a segno un doppio colpo con l’Hellas per assicurarsi i due gioielli che si stanno mettendo in luce in questa prima metà di stagione. Si ragiona per chiudere l’affare e assicurarsi entrambi a giugno.

Con una stagione iniziata male e che sta allontanando sempre più il Napoli dal suo obiettivo minimo, ovvero la conquista di un posto Champions, Cristiano Giuntoli ed Aurelio De Laurentiis si stanno già muovendo in vista del prossimo campionato.

Non è un mistero, infatti, l’interesse azzurro per due giocatori che stanno facendo molto bene in maglia Hellas Verona: Amir Rrahmani e Sofyan Amrabat. Il difensore kosovaro è a tutti gli effetti un giocatore gialloblù, mentre il mediano è in veneto con la formula del prestito dal Club Brugge.

Si starebbero gettando le basi per un accordo complessivo per una cifra vicina ai 30 milioni di euro per entrambi, ben sapendo che, in ogni caso, andrò trovato una soluzione con ciascuno separatamente.

La volontà, per il momento, è stata esternata da Rrahmani, che avrebbe già dato disponibilità per trasferirsi al Napoli, mentre per quanto riguarda Amrabat, il giocatore starebbe prendendo tempo, in quanto spererebbe ancora di una chiamata da parte dell’Inter.

In ogni caso, i due giocatori non si muoveranno da Verona fino al termine della stagione.

