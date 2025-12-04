Napoli ai quarti di Coppa Italia, Conte: “È passata la squadra che lo meritava di più”

Napoli - Stadiosport.it

Antonio Conte si gode la qualificazione del Napoli ai quarti di finale di Coppa Italia dopo una sfida molto più complicata del previsto contro il Cagliari, decisa soltanto ai rigori al termine di una serata intensa, nervosa e ricca di colpi di scena. Il tecnico azzurro ha sottolineato la tensione della sfida e la maturità mostrata dai suoi giocatori in un momento di piena emergenza numerica.

Conte e la sofferenza ai rigori: “Un’interminabile serie, ma siamo stati superiori”

Il Napoli era passato in vantaggio grazie al colpo di testa di Lorenzo Lucca, ma un rimpallo sfortunato su McTominay ha mandato Esposito in porta per l’1-1. Con il regolamento attuale della Coppa Italia, senza tempi supplementari fino alla semifinale, la partita è andata direttamente ai rigori, dove l’equilibrio si è spezzato solo in sudden death.

Felici ha sbagliato per il Napoli, Caprile ha risposto parando su David Neres, Milinkovic-Savic ha segnato il suo tentativo ma ha parato appena un rigore su dieci. Alla fine è stato Buongiorno a mettere dentro il penalty decisivo per il passaggio del turno.

Conte, visibilmente sollevato, ha commentato così:

“È stata un’interminabile serie di rigori. Già l’anno scorso contro il Modena avevamo sofferto, ma questa volta è stato ancora più complicato. I rigoristi sono stati bravissimi e per i portieri era difficile. Alla fine è passata la squadra che lo meritava di più.”

L’emergenza e le rotazioni obbligate: “Dovevo fare certe scelte”

Il tecnico ha parlato anche delle difficoltà che sta affrontando per via della rosa ridotta, costretta a giocare ogni tre giorni tra Serie A e Champions League. Per questo motivo ha dato spazio a diversi giocatori meno utilizzati, a pochi giorni dalla sfida Scudetto contro la Juventus.

“A volte sei costretto a fare certe scelte. Lo abbiamo fatto contro la Lazio e lo abbiamo fatto oggi. Non possiamo chiedere agli stessi di giocare sempre. Sono contento delle risposte che ho avuto. Sapevamo che sarebbe stata una lotta.”

Conte ha poi aggiunto che lo spirito della squadra rimane alto:

“Tutti sentono grande responsabilità. Ognuno sta facendo ciò che deve fare. Questo atteggiamento mi rende molto soddisfatto.”

Lucca ritrova il gol: “Una buona prova, ma deve crescere”

Lorenzo Lucca, autore del gol del vantaggio, era reduce da prestazioni sotto tono, compresa l’espulsione in Champions League contro il PSV. Conte lo ha elogiato ma con prudenza:

“La sua prestazione è stata in linea con quella degli altri. Deve continuare a lavorare per migliorare e diventare una valida alternativa.”

Prossimo avversario: Como o Fiorentina ai quarti

Con il passaggio del turno, il Napoli attende ora la vincente tra Como e Fiorentina per i quarti di finale. Una competizione che Conte vuole affrontare con serietà, consapevole delle difficoltà recenti del club proprio nella Coppa Italia, spesso amara negli ultimi anni.

