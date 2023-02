Nantes–Juventus, dove vedere il match valido per i sedicesimi di finale di ritorno dell’Europa League. La partita si giocherà giovedì 23 febbraio alle ore 18:45 presso lo Stade de la Beaujoire. Nantes–Juventus sarà visibile su Sky Sport, Sky Sport Football, oltre che in diretta Streaming su DAZN, su Now e Sky Go per gli abbonati ad entrambe le piattaforme.

Nantes-Juventus, ritorno sedicesimi di finale Europa League 2022/23

Dopo il brutto pareggio dell’andata i bianconeri devono pensare alla sifda di ritorno, a come attaccare senza più avere sbavature difensive e portare a casa il risultato. Nella partita di giovedì scorso hanno preso una rete in contropiede, con il punteggio di 1-0 in loro favore.

Oltre a questo episodio, frutto di errori individuali, c’è stato tempo per alcune polemiche riguardo l’arbitraggio del portoghese Pinheiro. In pieno recupero, infatti, nonostante l’osservazione dell’episodio al VAR, il direttore di gara non ha concesso un rigore piuttosto evidente ai bianconeri, salvo poi prendere la motivazione di un fallo commesso in precedenza da Bremer su di un giocatore della formazione francese.

Occasione sfumata per poter vincere all’ultimo minuto una partita complicata.

Nello sfondo, subito dopo il match, c’è stata una polemica piuttosto accesa. Questa verteva specialmente nel gioco espresso dalla formazione di Allegri. Secondo la gran parte dei giornalisti il suo è un metodo definito “corto muso” perché la sua squadra, dopo essere passata in vantaggio, ha la tendenza di proteggere il risultato anziché cercare il raddoppio e spingersi comunque in avanti. Il suo obiettivo sembra quello di concludere le partite con una differenza minima di reti rispetto all’avversario, nel risparmiare energie, nel consolidare il reparto difensivo e preoccuparsi di meno di quello offensivo.

In conferenza stampa il tecnico toscano ha risposto in maniera decisa e rabbiosa a questa accusa:

Io voglio sempre gli 1-0? Non sto a sentire queste ca**ate. Bisogna migliorare, non ho mai voluto che la mia squadra vincesse 1-0 è un modo comune che è venuto fuori al suo tempo, ma è sempre stato inesatto. Le mie squadre hanno sempre avuto le migliori difese e il secondo migliore attacco ed è per questo che le chiacchiere stanno a zero. Se voi dite che un allenatore che fa fare 70-80 gol e uno che vuole gli 1-0 vuol dire che non parlate di robe serie ma del niente, cosi mi fate veramente arrabbiare e un concetto che vi siete creati voi. A me dispiace solo di non essere riusciti a vincere oggi, che è l’unica cosa che conta quando si è alla Juventus.”

Per il ritorno Allegri è fiducioso, convinto di vedere una squadra che muoverà la palla più velocemente, che creerà molte occasioni davanti al portiere avversario.

Il Nantes giocherà in casa forte del pareggio ottenuto a Torino. Il risultato è comunque di parità, dovrà cercare di vincere (la regola del goal fuori casa che vale doppio è stata abolita). Ma avrà dalla sua il pubblico di casa ed una maggiore convinzione nei suoi mezzi.

Nantes Juventus, dove seguirla in diretta TV e streaming

Partita: Nantes-Juventus

Nantes-Juventus Data: 23 febbraio

23 febbraio Orario: 18:45

18:45 Canale tv: Sky Sport Football (Canale 203) , Sky Sport (Canale 253)

, Streaming: Dazn, Sky Go, Now tv

Nantes-Juventus, match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN, sy Sky Go e Now Tv. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console. È possibile farlo sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Nantes–Juventus sarà visibile anche in tv grazie al collegamento su su Sky Sport Uno e Sky Sport Football per i suoi abbonati.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Su Sky, così come su TV8, potranno sentire gli ospiti in studio commentare i risultati e vedere gli highlights di tutte le partite d’andata dei sedicesimi di finale.

Nantes-Juventus dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Nantes in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Nantes Juventus le ultimissime

Il Nantes camba modulo rispetto alla partita di Torino. Formazione più spregiudicata, forte del risultato positivo ottenuto in Italia. Tre giocatori con ruoli offensivi in grado di servire la punta centrale, quali sono Blas (autore della rete del pareggio all’andata), Chirivella e Coco. In porta confermato Lafont, Sissoko e Moutoussamy la diga a protezione della difesa.

Nella Juventus Allegri cambia modulo e propone tre giocatori offensivi con un 3-4-3. Chiesa e Di Maria ai lati, pronti per servire Vlahovic al centro. De Sciglio da una parte e soprattutto Kostic dall’altra avranno il compito di spingere sulle rispettive fasce di competenza, anche se dalla parte dell’italiano ci sarà Chiesa più deputato a questo ruolo. Conferma per Szczesny, con Rabiot e Locatelli la coppia centrale a centrocampo.

Nantes Juventus, le probabili formazioni

Nantes (4-2-3-1): Lafont; Corchia, Girotto, Castelletto, Pallois; Sissoko, Moutoussamy; Blas, Chirivella, Coco; Mohamed. Allenatore: Kombouaré

Juventus (3-4-3): Szczesny; Alex Sandro, Bremer, Danilo; De Sciglio, Rabiot, Locatelli, Kostic; Di Maria, Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri