Nandez del Cagliari e Miranchuk dell’Atalanta positivi al Covid-19

Nuovi casi di positività al Covid-19 in Serie A alla vigilia della nona giornata di campionato. Sono Nandez del Cagliari e Miranchuk dell’Atalanta.

L’ondata del Covid-19 colpisce ancora. Ne sa qualcosa il Cagliari che già in settimana ha dovuto fare i conti con le positività del “Caudillo” Diego Godin e del “Cholito” Simeone.

Ieri è risultato positivo anche Nahitan Nandez. La squadra era già stata posta in isolamento fiduciario dopo la positività di Simeone mercoledì scorso.

Il viaggio di ritorno dei nazionali dell’Uruguay una settimana fa è stato condizionato da ben 15 positivi, tra cui appunto Godin. Dopo una serie di test, Nandez, inizialmente, era risultato negativo, tanto che mercoledì ha giocato 25′ minuti in Coppa Italia contro l’Hellas Verona, per poi allenarsi regolarmente l’indomani.

Nahitan Nandez del Cagliari è risultato positivo al Covid-19. Ma già freme dalla voglia di tornare. Immagine — Profilo Instagram nahitannandez25

Ieri ecco il tampone che ha riscontrato la positività del centrocampista rossoblù. Altra tegola per mister Di Francesco, che deve rinunciare anche al leone uruguayano, dopo Godin e Simeone, in vista della sfida di campionato contro lo Spezia. Stamattina nuovo giro di test per il gruppo squadra.

In casa Atalanta l’ex Lokomotiv Mosca, Miranchuk, è risultato positivo al coronavirus, dopo i test effettuati giovedì 26 novembre.

Lo riporta il club stesso tramite un comunicato stampa. Il centrocampista russo è stato prontamente sottoposto ad isolamento e dovrà saltare l’impegno di campionato contro l’Hellas Verona. Miranchuk si aggiunge al compagno di squadra, l’ucraino Malinovskyi, risultato positivo dopo gli impegni con la sua nazionale.

La coppia dell’Est-Europa darà forfait per i prossimi impegni della Dea.

