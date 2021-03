Calciomercato Roma: priorità Musso?

Musso Roma. Il portiere dell’Udinese sta sorprendendo tutti con la maglia bianconera. L’argentino è pronto per poter essere il punto di riferimento di qualche big europea. La Roma ci starebbe pensando in caso di addio di Pau Lopez. Sul portiere della Nazionale argentina, però, è ancora acceso il derby tra Inter e Milan. I giallorossi sembrano in vantaggio sulle milanesi.

Ieri sera è arrivata la pesante sconfitta della Roma per 2-0 contro il Napoli. Nel primo tempo la squadra di Paulo Fonseca era completamente assente in campo. Nella ripresa, però, c’è stato un netto miglioramento. Il risultato, tuttavia, non è cambiato e i partenopei hanno sbancato l’Olimpico con una doppietta di un super Dries Mertens che sembra ritornato in forma.

Il gol del belga che ha sbloccato la partita è arrivato su punizione. Il tiro era davvero angolato ma qualche colpa ce l’ha anche il portiere Pau Lopez. Lo spagnolo non ha coperto bene il palo così come anche il posizionamento della barriera. L’ex Betis continua a non dare molte garanzie alla squadra per questo motivo che la società capitolina cerca già un eventuale rimpiazzo.

Musso Roma, i giallorossi favoriti su Milan ed Inter

La scelta sarebbe caduta su Juan Musso dell’Udinese. L’argentino continua ad essere una vera e propria roccaforte per i friulani. Infatti sono solo 36 i gol subiti, una media davvero niente male per una squadra di metà classifica. Insieme al compagno Rodrigo De Paul, ormai è una certezza anche per l’Albiceleste allenata da Lionel Scaloni.

Sull’ex Racing , tra l’altro, è in atto un derby tra Inter e Milan. I nerazzurri lo vorrebbero prendere in caso di addio di Samir Handanovic. La trattativa, però, è complessa perché lo sloveno sembra inamovibile da quel ruolo. Anche i rossoneri ci starebbero pensando in attesa di capire se Gianluigi Donnarumma voglia rinnovare o meno con il Diavolo. L’idea, però, è quella di voler prolungare il contratto del portiere campano.

La Roma potrebbe avere il campo libero per puntare a Musso. L’Udinese, però, è una bottega cara e non intende svalutare i propri giocatori. I friulani non intendono scendere ad una cifra inferiore dei 25 milioni di euro per lasciare via il proprio estremo difensore. Già in passato si cercava un nuovo portiere ma, alla fine, Pau Lopez è rimasto nella capitale. Una cosa è certa: Juan Musso è pronto a vivere una nuova esperienza in una grande squadra da assoluto protagonista.

