MotoGp, risultati qualifiche del Gran Premio di Portogallo: pole di Zarco sotto la pioggia di Portimao, cadono Bagnaia e Bastianini

MotoGP, risultati qualifiche GP Portogallo: pole position per Johan Zarco (Ducati Pramac), in 1:42.003. Non una grande sessione per gli italiani: Bastianini cade e si qualifica 18°, brutta caduta per Bagnaia, in ospedale per controlli.

La caduta di Enea Bastianini in Q1- Foto: Twitter MotoGp

Una sessione di qualifiche a dir poco pazza a Portimao che conferma, però, una costante di questo inizio di stagione che vede le Ducati Pramac velocissime nel giro secco.

La pioggia battente in Portogallo ha reso difficilissima la qualifica a tantissimi dei protagonisti più attesi, in primis il leader del Mondiale Enea Bastianini che perde il controllo della moto e cade nel finale.

Il “Bestia” partirà 18° ma ha comunque subito una violenta frustata alla mano destra vista la caduta.

Il colpaccio lo fa Zarco che, con la Ducati Pramac, conquista la prima pole position del suo campionato e la terza totale del team, fino ad ora portato in testa da Jorge Martin.

Il compagno di squadra del pole man di oggi è tra i piloti che hanno maggiormente sofferto questa sessione di qualifica con il 13° tempo conquistato.

Completano la prima fila, un buon Joan Mir al timone di una Suzuki costante che sembra riuscire a portare buoni risultati in ogni pista e condizioni e Aleix Espargaro che porta la sua Aprilia al terzo posto.

Grandi applausi per Marco Bezzecchi che conquista il sesto tempo, mentre opaca la prestazione di Marc Marquez, nono.

Jack Miller è la prima Ducati ufficiale qualificata (quarto posto) con Fabio Quartararo alle spalle, nonostante una Yamaha poco convincente.

Fuori in Q1, anche lui a causa di una brutta caduta, Francesco Bagnaia che scatterà dall’ultima posizione. L’incidente, però, è stato abbastanza pesante, tanto da obbligare “Pecco” ad una TAC in Ospedale.

Il pilota non ha mai perso conoscenza e dopo i primi accertamenti non sembrano esserci cose serie ma è dolorante a una spalla.

La griglia di partenza del Gran Premio di Portogallo