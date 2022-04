MotoGP, qualifiche Gran Premio Portogallo 2022: le dichiarazioni dei primi tre classificati

MotoGP, Gran Premio del Portogallo. Pole per Johann Zarco su Ducati Pramac: “Risultato che non mi aspettavo. È andato tutto per il verso giusto”. Completano il podio Joan Mir (Suzuki) e Aleix Espatrgaro (Aprilla).

È Johann Zarco il pilota che partirà dalla pole position nel Gran Premio del Portogallo: il francese della Ducati Pramac fa registrare un tempo di 1:42.003, migliore prestazione della giornata sul circuito di Portimao.

Zarco, alla fine della sessione, si è detto stupito dal risultato ottenuto, e ha elogiato il suo team per come ha gestito la gomma su un tracciato che, durante le sessioni di FP4 in mattinata, era stato condizionato dalla pioggia:

“Sono felice, non me lo aspettavo. La situazione non era facile, visto che in FP4 eravamo sul bagnato – ha dichiarato Zarco – Difficile anche la scelta delle gomme poiché le slick funzionavano ma era complicato controllarle. La miglior strategia era restare in pista con le stesse gomme per far più giri possibili e ha funzionato. Solitamente facciamo fatica a far funzionare la gomma fin da subito, ma oggi è andato tutto per il verso giusto“.

Un occhio alla gara di domani, dove la Pramac, secondo il corridore transalpino, potrebbe avere buone chances di vittoria: “Per fortuna le cose sono andate alla perfezione. Il potenziale c’è, anche se non possiamo giudicarlo su questa pole“.

Foto di Johann Zarco da Twitter

Al secondo posto, la Suzuki di Joan Mir, alla migliore prestazione in questo inizio stagione: “In condizioni normali abbiamo sempre problemi a fare giri per la pole, ma oggi abbiamo trovato il giusto feeling. Stiamo migliorando, stiamo facendo miglioramenti costanti senza mai tornare indietro. Vedremo se riusciremo domani a essere veloci, sarà una gara complicata”.

Chiude il podio, su Aprilla, Aleix Espargaro, che fa registrare un tempo di 1:42.503: “È stata difficile e ho avuto paura perché la pista era molto scivolosa e anche in Q1 abbiamo visto brutte cadute. Bisogna stare concentrati al massimo, ho provato a capire dove potevo spingere e sono contento. È come fosse un vittoria per me in queste condizioni”.