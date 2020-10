MotoGP, Gran Premio di Aragona: i risultati delle qualifiche: “El Diablo” Quartararo conquista la pole position

Si sonno appena concluse le qualifiche del GP di Aragona, decimo appuntamento del Motomondiale. A dominare la scena è stata la Yamaha, in grado di piazzare tre piloti nelle prime quattro posizioni. Più forte del dolore, la pole position è stata appannaggio di Fabio Quartararo, capace di strapparla a Maverick Vinales negli ultimi giri nonostante una caduta subita nelle prove libere di stamattina. Sarà dunque una lotta accesa tra i due piloti che approfittano di un altro passaggio a vuoto da parte di Dovizioso, fuori dalla Q1 per “colpa” dell’amico Petrucci. Il pilota forlivese erompe in un accesso di rabbia al rientro nei box, consapevole forse di aver perso quasi ogni chance per giocarsi il titolo iridato. Ottima giornata per la Honda, che corona la sua riscossa dopo una stagione piuttosto complicato con il terzo tempo di Cal Crutchlow.

Dovizioso fuori dalla Q2 per un soffio

Qualifiche agrodolci per la Ducati, che nelle prove libere aveva mostrato diversi problemi, non riuscendo a qualificare in Q2 nessuno dei suoi piloti di punta: Miller, Perucci e Dovizioso quindi sono scesi in pista a giocarsi i due posti residui per conquistare la pole. Dopo un ottimo tempo dell’australiano (1:L48.084), all’uscita dai box Petrucci e Dovi fanno registrare i migliori tempi, rispettivamente 1:47.605 e 1:47.752, con il pilota forlivese che ha concesso la “scia” al suo compagno di squadra, rimanendogli avanti e permettendogli di far registrare un miglior tempo sul giro. Un errore di strategia che si rivela fatale, dal momento che Jack Miller piazza il “colpo di coda” nell’ultimo giro e, con 1:47.737, si prende l’ingresso in Q2 per appena 15 millesimi di vantaggio su Dovizioso. Il resto lo racconta la rabbia del pilota forlivese che, rientrato ai box, si sfoga scagliando i guanti a terra. C’è la percezione che il Mondiale stia scivolando via di mano. Domani ci sarà bisogno di una grande gara per recuperare dalla tredicesima posizione.

Le sette vite del “Diablo”

Il Diavolo è immortale: Fabio Quartararo va oltre le cadute e il dolore riuscendo a girare in un tempo record di 1:47.076 mettendosi alle spalle tutti i rivali per la classifica iridata, primo fra tutti Vinales. Allo spagnolo non è bastato un super giro in 1:47.122, tempo migliorato di tre millesimi da un giro all’altro, per conquistare la prima posizione in griglia. Completa il podio la Honda di Crutchlow, che ha girato tre decimi più lento del pilota francese (1:47.305), ma conferma il momento di ripresa per la casa costruttrice giapponese dopo una stagione piuttosto travagliata.

Finisce solo quarto Franco Morbidelli, vero e proprio dominatore delle prove libere, che fa registrare un tempo di 1:47.317, piazzandosi ad otto millesimi dal podio. La giornata nera della Ducati viene invece parzialmente riscattata da Jack Miller, quinto girando quattro decimi più lento della testa della corsa. Non riesce a confermare la buona prova della scorsa settimana Alex Marquez, appena dodicesimo in 1:48.149.

Moto GP, Gran Premio di Aragona: i risultati delle qualifiche

