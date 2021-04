MotoGP Doha 2021, Risultati PL3: sessione pressoché inutile. Quartararo davanti

Vento e sabbia, come previsto, rendono vane le PL3. Per la cronaca, Quartararo precede Rins e Mir

Purtroppo, come ampiamente previsto alla vigilia e come già successo la scorsa settimana, la terza sessione di prove libere a Losail, stavolta valevole per il Gran Premio di Doha, non è stata utile ai piloti finiti fuori dalla top-10 virtuale dopo le due sessioni del venerdì. Il forte vento e la sabbia hanno reso impossibile migliorare i tempi di ieri.

Così vanno direttamente in Q2 i vari Jack Miller (best lap finora in 1:53.145), Francesco Bagnaia, Johann Zarco e Jorge Martin con le Ducati, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli e Maverick Vinales con le Yamaha, Aleix Espargaro su Aprilia, Alex Rins su Suzuki e Stefan Bradl su Honda. Tutti gli altri, a partire dal Campione in carica Joan Mir, da Valentino Rossi e da Pol Espargaro, dovranno passare per la Q1.

Fabio Quartararo, il più rapido nelle PL3 del GP di Doha 2021 (foto da: motogp.com)

Tornando alla sessione conclusa poco fa, il miglior tempo è stato di Quartararo (1:56.064), seguito dalle Suzuki di Rins (+0.283) e Mir (+0.386); 4° crono per Petrucci (+0.550), davanti a Vinales (+0.583), Morbidelli (+0.596), Bastianini (+0.604) ed Alex Marquez (+0.637). Chiudono i primi dieci Rossi (+0.654) e Pol Espargaro (+0.725).

Oliveira è 11° (+0.791), precedendo le altre KTM di Binder (+0.869) e Lecuona (+0.917); 14° Bagnaia (+1.271), seguito da Savadori (+1.314), Bradl (+1.386), Aleix Espargaro (+2.569) e Nakagami (+7.284). Sono rimasti fermi ai box Zarco, Marini, Miller e Martin.

Qui per la classifica ed i tempi delle PL3 del GP di Doha 2021, classe MotoGP.

