MotoGP Catalunya 2020, Risultati PL3: Quartararo il più veloce, subito avanti a Vinales ed Oliveira

Il francese in testa alla fine delle PL3. Ottimo 4° Petrucci, in Q2 direttamente anche Morbidelli, Rossi e Mir. Costretti alla Q1 Bagnaia e Dovizioso

PL3 molto frizzante come al solito in MotoGP. In un Montmelò caratterizzato da temperature basse e forte vento è stato Fabio Quartararo ad ottenere il miglior tempo del weekend in 1:39.418, confermando una moto del team Petronas al comando di ogni sessione finora a Barcellona. Il transalpino ha preceduto di 44 millesimi la M1 ufficiale di Maverick Vinales e di 89 millesimi la KTM Tech 3 di Miguel Oliveira.

Lampo d’orgoglio per Danilo Petrucci, che issa la sua Ducati ufficiale fino alla 4° posizione (+0.284), davanti alla Ducati del team Esponsorama di Johann Zarco (+0.291) e alla KTM ufficiale di Pol Espargaro (+0.338). Con il 7° tempo c’è l’altra Petronas di Franco Morbidelli (+0.356), seguito dalla M1 di Valentino Rossi (+0.418) e dalla seconda KTM ufficiale di Brad Binder (+0.423). Chiude il novero dei qualificati diretti alla Q2 la Suzuki di Joan Mir (+0.444).

Fabio Quartararo ha siglato il miglior tempo nelle PL3 del Gran Premio di Catalunya 2020 (foto da: motogp.com)

Tre ducatisti tra i primi eliminati e, dunque, costretti a passare per la Q1, che metterà in palio solo due posti. Per soli 35 millesimi non ce la fa Francesco Bagnaia, Ducati Pramac (+0.479), seguito a ruota dal compagno di box Jack Miller (+0.501) e dal leader del Mondiale Andrea Dovizioso (+0.545), che proprio non riesce a dare una scossa al suo difficile momento. Ancora in ombra anche Alex Rins, 14° con la sua Suzuki (+0.598).

Nulla da fare per la Honda, che avrà tutti i suoi piloti in Q1. A partire dai due LCR, entrambi finiti a terra, Takaaki Nakagami (15° a +0.605) e Cal Crutchlow (16° a +0.653). Dietro le due Aprilia di Aleix Espargaro (+0.715), anche lui nel ghiaione, e di Bradley Smith (+0.808), c’è la HRC di Alex Marquez (+0.865). A chiudere troviamo Tito Rabat, Ducati Esponsorama (+0.923), Stefan Bradl, Honda HRC (+1.480), ed Iker Lecuona, KTM Tech 3 (+1.559).

Qui i risultati della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Catalunya 2020.

