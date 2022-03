MotoGP 2022: i 24 piloti in griglia, 7 sono italiani

MotoGP, al via in Qatar il Mondiale 2022. Ecco la lista dei piloti con le rispettive nazionalità. Ben sette sono italiani.

Si riparte! La MotoGP è pronta ad accendere i motori e a dare vita alla gara di Lusail, in Qatar, appuntamento che di fatto alza il sipario sulla stagione 2022 del Motomondiale. La prima senza Valentino Rossi, che lo scorso anno ha abbandonato l’agonismo dopo 25 anni di corse, nove Mondiali vinti e ben 432 gare disputate in tutte le classi.

Se la nostalgia del “Dottore” si farà sicuramente sentire, la truppa italiana può comunque contare su un nutrito numero di ottimi piloti. A cominciare da Pecco Bagnaia, la punta di diamante della Ducati, che lo scorso anno ha sfiorato il titolo iridato piazzandosi alle spalle dell’italofrancese Quartararo. Saranno proprio Marquez e Quartararo i principali antagonisti di Bagnaia al titolo mondiale.

A raccogliere il testimone di Vale Rossi, invece, sarà il “fratellastro” Luca Marini: seconda stagione nella classe regina per lui, che lo scorso anno ha totalizzato comunque 41 punti su Ducati. In sella alla Yamaha troviamo invece Franco Morbidelli, il cui obiettivo è provare ad emergere dopo qualche anno di assestamento.

Si presenta alla seconda stagione in MotoGP, forte del titolo 2020 conquistato in Moto 2, Enea Bastianini. Tra i giovani all’esordio anche Marco Bezzecchi, con Ducati. Altro talento di foggia romagnola, Bezzecchi è arrivato terzo nell’ultima edizione della Moto2. Ora il salto tra i grandi, per una stagione che si preannuncia di ambientamento. Nel roster Ducati anche Fabio Di Giannantonio, anche lui alla stagione d’esordio dopo vari anni passati nelle classi intermedie.

A guidarli, il veterano tra i piloti tricolore: Andrea Dovizioso. “Dovi” è reduce da una stagione di semi-inattività, dopo aver preso la decisione di ritirarsi nel 2020. Tornato sui suoi passi a settembre, è riuscito a totalizzare 12 punti nei cinque GP disputati con la Yamaha.

MotoGP: lista, squadre e nazionalità dei piloti che prenderanno parte al Mondiale 2022

Aprilia: Aleix Espargarò (Spagna), Maverick Viñales (Spagna)

Ducati Lenovo Team: Jack Miller (Australia), Francesco Bagnaia (Italia)

Ducati Pramac: Jorge Martin (Spagna), Johann Zarco (Francia)

Ducati Gresini Racing: Fabio Di Giannantonio (Italia), Enea Bastianini (Italia)

Ducati Mooney VR46 Racing Team: Luca Marini (Italia), Marco Bezzecchi (Italia)

Honda Repsol: Marc Marquez (Spagna), Pol Espargarò (Spagna)

Honda LCR: Alex Marquez (Spagna), Takaaki Nakagami (Giappone)

Red Bull KTM: Miguel Oliveira (Portogallo), Brad Binder (Sudafrica)

KTM Tech 3: Raul Fernandez (Spagna), Remy Gardner (Australia)

Suzuki: Alex Rins (Spagna), Joan Mir (Spagna)

Yamaha Monster: Fabio Quartararo (Francia), Franco Morbidelli (Italia)

Yamaha RNF: Andrea Dovizioso (Italia), Darryn Binder (Sudafrica)

