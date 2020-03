MotoGP 2020, Yamaha: infortunio per Maverick Vinales

Il pilota della Yamaha, caduto durante un allenamento con la moto da cross, non ha riportato fratture.

Piccola disavventura per il pilota spagnolo Maverick Vinales che, nella giornata di giovedì, si è infortunato durante una sessione di allenamento con la moto da cross. Nessuna grave conseguenza per il pilota di Figueres che, sottoposto ai controlli di rito, non ha riportato alcun tipo di frattura.

Maverick Vinales durante gli ultimi test sul circuito di Losail (Qatar). Fonte Twitter ufficiale MotoGP

Sospiro di sollievo in casa Monster Yamaha, alla luce del fatto che a causa del Coronavirus non ci saranno gare per (almeno) altri due mesi. Intanto, il classe 1995, fresco di rinnovo biennale con la casa dei tre diapason, passerà comunque la notte sotto osservazione in ospedale, come confermato dal suo stesso team in un comunicato:

Maverick Vinales in ospedale dopo l’infortunio in motocross (fonte: Instagram YamahaMotoGP)

“Maverick Vinales ha subito un infortunio durante una sessione di allenamento di oggi in motocross. I controlli medici hanno escluso qualsiasi tipo di frattura, ma trascorrerà la notte in ospedale sotto osservazione. Non vediamo l’ora di rivederlo in pista“.

©RIPRODUZIONE RISERVATA