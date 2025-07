Morata-Como: è fatta! Atteso solo l’ok del Galatasaray

Il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray è destinato a innescare un effetto domino sul mercato, sbloccando l’arrivo di Álvaro Morata al Como. La trattativa è ormai alle battute finali: l’attaccante spagnolo classe 1992 ha già l’accordo con il club lariano e resta solo da attendere l’ok ufficiale del Galatasaray per risolvere il prestito attualmente in essere con il Milan.

Osimhen al Galatasaray: affare da 75 milioni, con clausole anti-Serie A

Il primo tassello di questo intreccio è la cessione definitiva di Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray. Come riportato da Football Italia e confermato da diverse fonti, l’operazione si è chiusa sulla base di 75 milioni di euro, da versare completamente entro l’estate 2026. Nell’accordo è inclusa anche una clausola del 10% sulla futura rivendita a favore del Napoli, oltre a un vincolo preciso: il Galatasaray non potrà cedere Osimhen a un altro club di Serie A per i prossimi due anni.

Morata pronto a volare a Como: contratto già definito

Con la cessione di Osimhen ormai formalizzata, il Galatasaray è pronto a liberare Álvaro Morata, che ha trascorso gli ultimi sei mesi in prestito a Istanbul dopo l’esperienza al Milan. L’attaccante spagnolo è sotto contratto con il Milan fino al 31 dicembre 2025, ma l’intesa tra i club prevede una risoluzione anticipata del prestito, in modo da consentirgli di firmare a titolo definitivo con il Como di Cesc Fàbregas.

I numeri di Morata tra Milan e Galatasaray

Morata ha dimostrato una buona continuità realizzativa in questa stagione, divisa tra Serie A e Süper Lig:

Squadra Presenze Gol Assist Milan 25 6 2 Galatasaray 16 7 3

Un bottino complessivo di 13 gol e 5 assist in 41 partite, numeri che confermano la sua efficacia in zona gol e la capacità di adattarsi rapidamente a diversi contesti tattici. Un profilo perfetto per il progetto ambizioso del Como, che punta a consolidarsi in Serie A con l’esperienza e la leadership di un attaccante navigato.

Ore decisive per l’ufficialità

Tutti i tasselli sono al loro posto: l’accordo tra Morata e il Como è già stato trovato, il Milan è pronto a risolvere il prestito e il Galatasaray ha dato segnali di apertura ora che l’affare Osimhen è definito. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale, con Morata pronto a indossare la maglia biancoblu e diventare il nuovo punto di riferimento dell’attacco lariano.