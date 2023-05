Monza-Napoli, Spalletti: “Del futuro parlo solo della società. I tifosi meritano un ciclo vincente”

Alla vigilia della sfida tra Monza e Napoli, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico azzurro.

Il Napoli domani andrà in scena a Monza da campione d’Italia. Le ultime partite sono diventate una mera formalità perché i partenopei hanno già intascato il titolo. L’unico record da rincorrere è legato ai 90 punti che potrebbero scrivere un’altra pagina importante della storia. Questo è l’obbiettivo anche per Luciano Spalletti che ha ammesso di voler vincere ogni cosa.

Domani si giocherà contro il Monza che ha sorpreso tantissimo da quando è arrivato Raffaele Palladino. Si tratta di una squadra molto ostica e che potrebbe creare problemi. Il Napoli dovrà puntare alla miglior formazione e per questo che potrebbe esserci spazio per il quasi invisibile Bereszyński che non ha mai esordito in questo campionato. Davanti ci sarà il capocannoniere della Serie A: Victor Osimhen.

Potrebbe esserci anche spazio per Elmas. Spalletti ha ribadito l’importanza di un calciatore del genere che dà lo stesso entusiasmo sia se viene schierato ad inizio partita che nei cinque minuti finali. Un attaccante che macina chilometri con il pallone e che realizza giocate straordinarie.

C’è stato una polemica per il divieto iniziale dei tifosi napoletani a Monza. Alla fine, però, è stato consentito l’arrivo dei supporters azzurri in Lombardia. I tifosi sperano in gioie sempre più continue. Sul futuro Spalletti non si è espresso molto ma ha solamente ribadito che la squadra c’è e si potrebbe dare il via anche ad un vero e proprio ciclo vincente.