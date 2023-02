Monza-Milan, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Tomori ci sarà”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di campionato tra il “suo” Milan e il Monza allenato da Davide Palladino.

I rossoneri dovranno dare il massimo anche domani, cercando di replicare gli aspetti positivi delle ultime due partite disputate.

Per quel che riguarda i calciatori a disposizione, Pioli dichiara: “Tomori ci sarà. Bennacer no. Ha ancora qualche fastidio e quindi non ha senso rischiarlo. Mi auguro sia pronto per l’Atalanta. Non ci sarà nemmeno Calabria per un problema ad un muscolo dell’anca.

Ibrahimovic sta migliorando la sua condizione fisica ed esattamente come il Torino sarà a disposizione della squadra in panchina.

L’ex tecnico di Lazio e Inter non scoglie un dubbio in attacco: “Giroud sta facendo bene. Origi è pronto, vediamo che scelte farò per domani”.

Monza-Milan, 23° Giornata di Serie A

L’allenatore del Milan è convinto che tre calciatori in particolare possano migliorare attraverso il lavoro e l’aiuto del gruppo. Si parla di Saelemaekers, Messias e De Ketelaere, il quale secondo Pioli sarà in grado di dare grandi soddisfazioni.

Il Monza è una squadra che gioca un bel calcio, quindi domani servirà una prestazione di alto livello e grande determinazione. Servirà mettere in difficoltà i brianzoli in attacco, ma anche riuscire a rimanere compatti dietro.

L’allenatore del Milan loda l’ottimo lavoro di Palladino e i risultati che sta ottenendo con grande merito con la squadra brianzola.

Il tecnico rossonero non si fossilizza sul nuovo modulo. Certamente domani si andrà avanti sullo stesso schema, ma non si esclude, in base alle necessità e ai momenti della stagione che si possa anche cambiare interpretazione in campo.

Pioli inoltre risponde con una battuta all’idea che Berlusconi veda Leao come centravanti: “Io sono sempre d’accordo con Berlusconi”.