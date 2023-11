Monza-Juventus dove vedere il match valido per la 14ª giornata di Serie A. La partita si giocherà venerdì 01 dicembre alle ore 20:45 presso l’U-Power Stadium di Monza. Monza-Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Monza-Juventus, 14° giornata di Serie A 2023/24

Monza-Juventus. La squadra lombarda è la seconda formazione a vincere le prime due partite disputate contro i bianconeri in Serie A. Per allungare la sequenza occorrerà molta più fatica, oltre a ritrovare un buon feeling con la vittoria. Infatti, in questa stagione il Monza ha vinto solo tre incontri nelle ultime 11 gare disputate, oltre a 6 pareggi e 2 sconfitte. Nonostante questi risultati non proprio esaltanti la formazione di Palladino è comunque a ridosso delle posizioni che valgono la conquista dell’Europa.

Monza-Juventus. La difesa, inoltre, è una delle migliori della competizione (12 reti subite), dietro solo a Inter (7), Juventus (8) e Bologna (10). La solidità difensiva si è vista anche in casa, dove la formazione biancorossa ha subito solo tre reti fino ad ora. Inoltre è una delle due squadre che non ha ancora perso un incontro disputato in casa (2 vittorie e 4 pareggi), l’altra è la Juventus.

Monza-Juventus. La Juventus, a sua volta, ha perso l’occasione di essere in testa alla classifica di Serie A pareggiando la sfida contro l’Inter per 1-1. Si è fermata una sequenza importante di vittorie, pari a cinque consecutive, mantenendosi a due punti di distanza dalla capolista nerazzurra.

Monza-Juventus. La difesa dei bianconeri è molto solida, visto che ha subito solo 4 reti nelle ultime dodici partite di campionato. La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in trasferta in cinque delle sei partite disputate in trasferta in questa stagione ( 4 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta).

La squadra di Allegri non può permettersi passi falsi, visto che la prossima giornata riceverà visita dai campioni d’Italia in carica.

Dove vedere Monza-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 01 Dicembre

01 Dicembre Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Monza-Juventus match della 14ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Monza-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Monza-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Monza-Juventus è a cura di Stefano Borghi affiancato da Riccardo Montolivo al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Monza Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Monza-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Monza-Juventus, le ultimissime

Il Monza scende in campo con Di Gregorio tra i pali, difesa a tre con Caldirola, Marì e D’Ambrosio, quindi gli esterni Kyriakopoulos e Ciurria, al centro Pessina e Gagliardini. Davanti Colpani e Machin in appoggio dell’unica punta Colombo.

Per la formazione di Allegri in porta ci sarà Szcesny, la difesa a tre composta da Gatti, Bremer e Rugani. Soluzioni tampone per via delle assenze prolungate di Alex Sandro, Danilo e De Sciglio. A centrocampo l’impego di Locatelli, Rabiot e McKennie con Cambiaso e Kostic come esterni. In avanti, invece, la coppia sarà composta da Chiesa e Vlahovic.

Monza-Juventus, le probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Marì, D’Ambrosio; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Machin; Colombo. Allenatore: Palladino

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri