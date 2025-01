Video Gol e Highlights Monza-Fiorentina 2-1, 20° Giornata Serie A: Ciurria e Maldini prima, poi Beltran accorcia ma inutilmente.

Storico successo dei lombardi che finalmente smuovono la classifica! Primo successo tra le mura amiche, il secondo dall’inizio della stagione e finalmente possono continuare a sperare di rimanere in Serie A. Viola che subiscono un’altra sconfitta, la quarta nelle ultime cinque e vedono allontanarsi l’ambito posto in Champions League!

Monza-Fiorentina, 20° giornata di Serie A

Sintesi di Monza-Fiorentina 2-1

La partita inizia con la formazione ospite più propositiva. Al sesto minuto il primo tiro in porta dei toscani con Albert Gudmundsson, il quale effettua una conclusione e la sfera si alza sopra la traversa!

Quindi passano altri sei minuti per vedere un altro tiro della formazione ospite, questa volta scoccato dal piede di Sottil. Il suo tentativo, però, termina di molto fuori sulla destra!

Si unisce alla giostra delle conclusioni anche Andrea Colpani, il quale sguscia in mezzo all’area, dopo un gran controllo effettua una conclusione che viene murata dai difensori avversari.

Verso il ventesimo minuto di gioco della prima frazione c’è un episodio in area della squadra di casa, con un probabile tocco di Mari in ritardo su di un avversario. L’arbitro, però, dopo il consulto con il VAR decide di non assegnare il calcio di rigore, non avvisando gli estremi di una condotta fallosa.

Poco dopo la metà del primo tempo, prima vera occasione costruita dai padroni di casa con Bondo. Il calciatore francese della formazione lombarda prova una conclusione che termina appena larga sulla sinistra!

Nella seconda parte della prima frazione il gioco è un po’ compassato, con possesso palla della viola.

Quando sta per scoccare la fine del tempo regolamentare i padroni di casa si rendono pericolosissimi!

VANTAGGIO DEL MONZA! Patrick Ciurria raccoglie un rimbalzo e calcia dal limite dell’area nell’angolo basso di sinistra! Nulla da fare per De Gea!

Al secondo minuto di recupero ancora un’altra occasione pericolosa per i biancorossi! Daniel Maldini effettua una conclusione, ma la traiettoria cambia all’ultimo minuto e termina di poco fuori sulla sinistra!

Fischio dell’arbitro che pone fine alla prima frazione. Il secondo tempo inizia con un tentativo di Kean dalla distanza al terzo minuto, ma la sfera viene bloccata da un dfiensore.

Vicini al decimo minuto di gioco, Beltran arriva su di un pallone vagante all’interno dell’area, calcia la sfera verso l’angolino basso di destra, ma il suo tentativo viene bloccato sulla linea di porta da un difensore avversario!

Verso il quarto d’ora di gioco Gosens controlla bene un passaggio al limite dell’area, scarica verso la porta, ma il suo tiro termina alto sopra la traversa!

RADDOPPIO DEL MONZA! Pedro Pereira crossa in area, trova Daniel Maldini che aggancia e colpisce verso l’angolino basso di sinistra!

Verso la mezz’ora della ripresa un altro episodio che può cambiare il corso della partita. Carboni commette un fallo vistoso e l’arbitro non può che fischiare un calcio di rigore in favore della viola!

RETE DELLA FIORENTINA! Beltran calcia senza problemi il rigore, accorciando le distanze!

Ancora padroni di casa che si rendono pericolosi. A dieci minuti dal termine della partita, Daniel Maldini effettua un tiro che finisce in curva.

Quando abbiamo superato il 35 minuto della ripresa Christian Kouame prova a colpire di testa su di un buon cross di un compagno, ma la sfera termina abbondantemente a lato.

Quindi a cinque minuti dalla conclusione Djuric prova una conclusione bassa e centrale, nessun problema per De Gea. Al novantesimo minuto ci sono timide proteste da parte della formazione viola per un presunto fallo in area di rigore, ma l’arbitro lascia correre.

Alla fine di sei minuti di recupero l’arbitro dice che l’incontro è finito!

Highlights e Video Gol di Monza-Fiorentina 2-1

Tabellino di Monza-Fiorentina 2-1

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì (46′ Martins), Carboni; Bianco (93′ Valoti), Bondo, Akpa Akpro (93′ Samuele Vignato), Pedro Pereira; Ciurria, Caprari (58′ Milan Djuric); Maldini (91′ Petagna). All. Bocchetti. Allenatore: Bocchetti

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens (68′ Parisi); Adli, Richardson (64′ Michael Folorunsho); Colpani (68′ Ikoné), Gudmundsson (46′ Beltran), Sottil (75′ Christian Kouame); Kean. All. Palladino. Allenatore: Palladino

ARBITRO: Federico Dionisi (L’Aquila)

GOL: 44′ Ciurria (M), 63′ Maldini (M), 74′ Beltran su rig. (F)

ASSIST: 63′ Pedro Pereira (M)

AMMONITI: 61′ Turati (M), 77′ Pereira (M), 87′ Patrick Ciurria (M), Ranieri (F), Bondo (M)

ESPULSIONI: –

NOTE: tre minuti di recupero nella prima frazione, sei nella ripresa

