Mondiali volley maschile 2022: l’Italia liquida la Cina. Agli ottavi c’è Cuba

Mondiali volley maschile 2022, l’Italia fa il suo dovere contro la Cina: un altro 3-0 per la squadra di De Giorgi, già qualificata agli ottavi di finale. Prossimo avversario è Cuba.

Non si ferma l’Italia: ai Mondiali volley maschile, la Nazionale azzurra ha inanellato la terza vittoria consecutiva battendo col punteggio massimo una Cina ormai derelitta (25-14; 25-10; 25-14). Davvero tutto facile per la squadra azzurra, che schiera tutte le prime linee, nonostante abbia già raggiunto l’obiettivo degli ottavi.

Pratica risolta in meno di un’ora di gioco, contro una Cina demoralizzata che non aveva più nulla da chiedere a questi campionati del mondo. Micheletto tiene caldo il braccio, e con i suoi 13 punti messi a referto si prepara al meglio per la fase cruciale del torneo.

Giannelli e compagni si classificano alla fase finale come terza testa di serie. Nonostante l’Italia abbia il best scoring in questa fase a gironi, infatti, le regole della FIVB impongono che le prime due teste di serie siano Polonia (prima nella Pool C) e Slovenia (seconda nella Pool D) in quanto Paesi ospitanti.

Agli azzurri tocca quindi un sorteggio non semplice: agli ottavi c’è Cuba che, oltre a godere di una grande tradizione pallavolistica, presenta in rosa elementi di assoluta classe mondiale come Simon, Yant ed Herrera. Una Cuba che ha fatto soffrire il Brasile, vinto col Qatar, prima di cadere malamente contro il Giappone.

Coach De Giorgi guarda avanti, e si dice pronto ad affrontare qualsiasi impegno. I ragazzi vogliono continuare questo sogno mondiale, e sabato 3 metteranno in campo tutta la propria forza contro i caraibici.