Mondiali volley maschile 2022: Italia vincente all’esordio contro il Canada

Mondiali volley maschile 2022, l’Italia batte il Canada 3-0 (25-13; 25-18; 39-37). Per coach De Giorgi una partita che serve ad acquistare ritmo. Nella Pool E degli “azzurri”, vittoria anche per la Turchia sulla Cina.

È cominciata come meglio non poteva l’avventura dell’Italia ai Mondiali di volley maschile 2022 in corso di svolgimento tra Slovenia e Polonia. La Nazionale di Fefé De Giorgi era chiamata ad esordire contro il Canada, squadra già battuta 3-0 durante la VNL, e che schierava tra le proprie linee la coppia di schiacciatori Maar-Loepky, protagonisti nella nostra Superlega.

Avversario più morbido del girone, la squadra nordamericana, che però non ha mancato di creare qualche grattacapo a Giannelli e compagni. Il 3-0 col quale i nostri ragazzi si sono imposti (25-13; 25-18; 39-37), ha visto gli “azzurri” vivere un finale di partita da brividi, risolto solo da un attacco di Micheletto, con i nostri ragazzi costretti ad annullare quattro set point al Canada (dopo averne sprecati ben nove).

E “thrilling” è proprio l’aggettivo utilizzato dal coach per descrivere questa partita. Una vittoria che “Allena allo stimolo della difficoltà e a reagire a ciò che non va bene”.

Italia che si è affidata alla coppia d’attacco made in Trentino: Lavia (18 punti, con quattro muri e il 25% di efficienza), fa da partner a un Micheletto sempre decisivo nei momenti cruciali (suo il match point che ha portato lo score a undici totali, compresi un muro e un ace).

Nazionale che chiude con quattordici punti muro messi a segno, grazie all’ottima prestazione della coppia centrale Russo-Galassi, autrice di 18 punti totali. Squadra azzurra solida anche in ricezione con un buon 45% di positiva e un 29% di perfetta.

Vincono Turchia, Iran e Olanda

Sempre in questa seconda giornata, si segnala la vittoria della Turchia su una Cina mai realmente in partita (25-15; 25-19; 25-14). Mattatore dell’incontro il “nostro” Lagudmzjia, con i suoi diciannove punti.

Nel girone F, l’Olanda di Nimir batte 3-0 l’Egitto (25-17; 25-22; 25-16), con ventuno punti dell’opposto di Modena. L’Iran batte a sorpresa l’Argentina (bronzo a Tokyo), con un 3-2 (22-25; 30-28; 25-18; 32-34; 21-19) nel quale grande protagonista è lo schiacciatore di Milano Milad, grazie ai suoi ventuno punti.

Nelle partite della Pool A, vittorie nette per Tunisia, 3-0 a Porto Rico (25-19; 25-17; 25-20), e Serbia, che batte Ucraina col medesimo risultato (28-26; 25-21; 25-20).