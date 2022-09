Mondiali volley 2022: sarà Francia-Italia ai quarti di finale

Mondiali volley 2022, la Francia di Ngapeth batte il Giappone 3-2 (25-17; 21-25; 26-24; 22-25; 18-16) e prenota un posto ai quarti di finale contro l’Italia di De Giorgi. Oggi gli ultimi ottavi di finale, poi la fase clou del torneo.

Sarà la Francia l’avversaria dell’Italia nei Mondiali di volley maschile 2022. La nazionale guidata da Ervin Ngapeth ha sconfitto il Giappone al tie-break (25-17; 21-25; 26-24; 22-25; 18-16) , in una partita che ha visto il fenomeno di Modena giocare a fasi alterne, ma guadagnarsi comunque la palma di top scorer della sua squadra insieme al centrale di Civitanova Chinenyeze e all’opposto/schiacciatore, ex Verona, Stephen Boyer: 17 punti per tutte queste bocche di fuoco.

Tanta Superlega in campo, col Giappone che prova a tenere testa ai campioni olimpici, trascinato dai suoi migliori attaccanti: Nishida, opposto di Vibo, mette a terra 31 palloni in totale, con due muri e un ace; Ishikawa, schiacciatore di Milano, fa la sua parte con 22 punti (un muro e due aces), ma non basta,

La squadra di Blain ha messo in crisi la formazione transalpina andando a servire sui suoi punti deboli, Ngapeth e Clevenot. Rimontato il set di svantaggio nel quarto parziale, la nazionale asiatica ha scavato un solco al tie-break, portandosi sul 4-1. La Francia, messa con le spalle al muro, ha reagito di gran classe, chiudendo la partita ai vantaggi proprio con un muro di Ngapeth.

Ciò vuol dire che all’Italia spetta l’osso più duro da azzannare. Una prova quasi impossibile, ma che se superata può dare ai nostri ragazzi lo slancio giusto per arrivare fino in fondo e mettersi la medaglia d’oro al collo.

Italia femminile campione d’Europa under 19

Intanto, parecchi chilometri più a Sud-Est, in Macedonia del Nord, l’Italia Under 19 di Mencarelli si impone al tie-break sulla Serbia (17-25; 27-25; 25-21; 15-25; 17-15), e si aggiudica in tal modo l’Europeo di categoria.

Sugli scudi la capitana Dominika Giuliani, schiacciatrice scuola Imoco, che mette a referto 13 punti totali. È il quinto titolo continentale per le giovanili azzurre in questa estate 2022. In precedenza: Under 21 e Under 17 femminile; Under 18 e Under 22 maschile. Sintomo di un movimento tra i più floridi di tutto il Paese, che garantirà al volley azzurro un futuro riccco di successi.