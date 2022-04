Mondiali Qatar 2022, i gruppi: Spagna e Germania insieme nel girone E

Mondiali Qatar 2022, sorteggiati i gironi a Doah: Germania e Spagna animeranno il gruppo E. Per la Francia, campione del mondo in carica, ostacolo Danimarca.

Ci siamo: i Mondiali Qatar 2022 entrano finalmente nel vivo. Sorteggiati oggi gli otto gruppi da quattro squadre ciascuno che andranno a dare vita alla prima fase del torneo. I sorteggi appena completati ci hanno già regalato, al primo turno, una partita che può benissimo valere una finale: saranno Spagna e Germania, presumibilmente, a giocarsi il primo posto nel Girone E (le altre due squadre sono il Giappone e la vincente dello spareggio interzona Costa Rica-Nuova Zelanda.

I tedeschi devono riscattarsi dopo che, da campioni del mondo in carica, uscirono al primo turno dei Mondiali in Russia, totalizzando solo tre punti in un gruppo con Svezia, Messico e Corea del Sud. Anche la Spagna non disputò un ottimo campionato del mondo, venendo eliminata agli ottavi di finale dalla Russia, vittoriosa ai rigori.

I padroni di casa del Qatar, inseriti nel gruppo A, dovranno vedersela con l’Olanda, candidata a vincere il girone. Sarà lotta serrata tra Ecuador e Senegal per l’altro posto, con i sudamericani leggermente favoriti.

Ostacolo Danimarca per la Francia, campione del mondo in carica, inserita nel gruppo D. Nel Girone F, Belgio-Croazia si contendono il primo posto dopo essersi spinte sino in semifinale nella passata edizione. Il Brasile si trova nel Girone G, con avversarie da non sottovalutare come Serbia e Svizzera.

Bella sfida tra il Portogallo di Ronaldo e l’Uruguay di Cavani, compagni di squadra nel Manchester United, che si giocheranno presumibilmente il primo posto nel Girone H. Madre Inghilterra, inserita nel Girone B, si trova a sfidare gli Stati Uniti, ma potrebbe dover fronteggiare anche un’altra Nazione del Regno Unito, tra Galles e Scozia. Infine, l’Argentina dovrebbe aver vita non troppo dura nel Gruppo C, con il Messico principale candidato a qualificarsi in qualità di seconda.

Mondiali Qatar 2022: la composizione dei gruppi

Girone A: Qatar, Olanda, Senegal, Ecuador.

Girone B: Inghilterra, Stati Uniti, Iran, vincente playoff europeo (Galles-Ucraina/Scozia).

Girone C: Argentina, Messico, Polonia, Arabia Saudita.

Girone D: Francia, Danimarca, Tunisia, vincente primo playoff (Perù-Australia/Emirati Arabi Uniti).

Girone E: Spagna, Germania, Giappone, vincente secondo playoff (Costa Rica-Nuova Zelanda).

Girone F: Belgio, Croazia, Marocco, Canada.

Girone G: Brasile, Svizzera, Serbia, Camerun.

Girone H: Portogallo, Uruguay, Corea del Sud, Ghana.