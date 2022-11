Mondiali Qatar 2022: calendario completo con date, Orari e Diretta Tv

Mondiali Qatar 2022, il calendario ufficiale completo di date e orari delle partite. Si parte con Senegal-Olanda, gara del gruppo A, il 21 novembre alle ore 12:00 italiane.

I Mondiali Qatar 2022 hanno assunto una forma ben definita dopo che il sorteggio di Doha ha stabilito la conformazione degli otto gruppi che daranno vita alla prima fase del torneo.

Logo dei Mondiali in Qatar

I Mondiali di calcio quest’anno si svolgeranno in un’inconsueta finestra autunnale dal 21 novembre al 18 dicembre 2022 a causa del clima desertico (estati secche e aride, scarsità di piogge) che caratterizza il piccolo emirato qatariota.

Altra rottura rispetto alla tradizione (almeno dal ’94 ad oggi): ad aprire la rassegna iridata non saranno i padroni di casa, che dovranno vedersela con l’Ecuador nella gara d’esordio, bensì le altre due Nazionali presenti nel gruppo A.

La FIFA, senza fornire particolari spiegazioni in merito, ha infatti annunciato che sarà Senegal-Olanda ad inaugurare l’edizione dei Mondiali in Qatar.

I “Tulipani” e i “Leoni della Teranga” (l’ospitalità del popolo senegalese), si affronteranno a Doha, stadio Al Thumama, alle 11:00 ora italiana (le 13:00 in Qatar).

Il Qatar esordirà allo stadio Al-Bayt di Al-Khawr alle 17:00 ora italiana. La squadra di casa sarà la terza a scendere in campo, in una giornata ricca di incontri (ben quattro): il 21 novembre va di scena, infatti, anche il Gruppo B, che vede impegnate l’Inghilterra, contro l’Iran alle 14:00 ora italiana, e gli Stati Uniti, contro la vincente dello spareggio tra Galles, Scozia e Ucraina (20:00 ora italiana).

Il 22 novembre, nella serata italiana, scendono in campo i campioni del mondo in carica.

La Francia di Didier Deschamps affronterà l’Australia.

Lo stesso giorno esordisce anche l’Argentina di Messi, contro l’Arabia Saudita, quando in Italia saranno le 11:00 del mattino.

Si passa al Gruppo E, che presenta una sfida dal sapore di semifinale o finale anticipata: Germania-Spagna vale, verosimilmente, il primato del girone, ma occhio all’insidia Giappone a fare da terzo incomodo tra le due corazzate.

I tedeschi esordiranno il 23 novembre proprio contro i nipponici (14:00 in Italia), mentre la Spagna sarà di scena alle 17:00 italiane, quando dovrà affrontare la vincente dello spareggio interzona Costa Rica-Nuova Zelanda.

Il 23 novembre sarà il turno anche di Belgio e Croazia, due semifinaliste della passata edizione, che giocano rispettivamente con Marocco e Canada.

Il Brasile, inserito nel gruppo G, esordisce contro la Serbia, il 24 novembre, alle 20:00 ora italiana. Si arriva, dunque, al “girone di ferro”: il gruppo H, che contempla Portogallo, Uruguay, Ghana e Corea del Sud.

Cavani affronta Son alle 14:00 italiane del 24 novembre, mentre Cristiano Ronaldo esordisce tre ore dopo contro gli africani.

Il Mondiale in Qatar 2022 si giocherà in otto stadi che si trovano in cinque città differenti tutte molto vicine tra loro: oltre alla capitale Doha si giocherà a Lusail, Al Wakhrah, Ar Rayyan e Al-Khor.

La Francia, campione del mondo in carica, cercherà di difendere il titolo conquistato quattro anni fa in Russia. Favorite per la vittoria finale al Mondiale in Qatar 2022 oltre ai francesi sono Germania, Spagna, Brasile, Argentina e Inghilterra.

Dove vedere i Mondiali in Qatar 2022 in Diretta Tv:

La Rai ha acquistato i diritti Tv per la trasmissione in Diretta in esclusiva di tutti i match del Mondiale in Qatar 2022.

Quindi si potranno vedere tutte le partite dei mondiali in Qatar gratis e in chiaro, senza dover pagare abbonamenti.

La Rai trasmetterà in diretta esclusiva tutte le 64 partite del Mondiale in Qatar 2022 che comprendono tutte le sfide della fase a gironi e quelle ad eliminazione diretta dagli ottavi alla Finale.

In particolare la programmazione in Diretta della Rai per il Mondiale in Qatar 2022 prevede che 37 partite saranno trasmesse su Rai 1, 19 su Rai 2 e 8 su Rai Sport HD.

Su Rai 1 saranno trasmessi in diretta tutti gli incontri in prima serata oltre a tutti quelli della fase a eliminazione diretta.

Sarà possibile guardare anche le partite del mondiale in Qatar in Diretta Streaming su pc, smartphone e tablet utilizzando l’App Rai Play sempre gratuitamente.

Inoltre si potrà ascoltare la diretta radiofonica delle 64 partite del Mondiale in Qatar su Rai Radio 1 e Radio 1 Sport con la storica trasmissione di “Tutto il calcio minuto per minuto“.

Mondiali Qatar 2022: il calendario con date, orari e sedi delle partite

21 novembre:

Gruppo A:

Senegal-Paesi Bassi, 11:00 (ora italiana), Stadio Al Thumama (Doha)

Qatar-Ecuador, 17:00, Stadio Al Bayt (Al Khawr)

Gruppo B:

Inghilterra-Iran, 14:00, Stadio internazionale Khalifa (Ar Rayyan)

Stati Uniti-Galles, 20:00, Stadio Ahmed Bin-Alì (Al Ryyan)

22 novembre

Gruppo C:

Argentina-Arabia Saudita, 11:00, Stadio Iconico (Lusail)

Messico-Polonia, 17:00 , Stadio Ras Abu Aboud (Doha)

Gruppo D:

Danimarca-Tunisia, 14:00, Stadio dell’Education City (Al Ryyan)

Francia-Australia, 20:00, Stadio Al-Janoub (Al Wakrah)

23 novembre

Gruppo E:

Germania-Giappone, ore 14:00, Stadio Internazionale Khalifa (Ar Rayyn)

Spagna-Costa Rica, ore 17:00, Stadio Ahmed bin Ali (Ar Rayyn)

Gruppo F:

Marocco-Croazia, ore 11:00, Stadio Al Bayt (Al Khawr)

Belgio-Canada, ore 20:00, Stadio Ahmed bin Ali (Ar Rayyn)

24 novembre

Gruppo G:

Svizzera-Camerun, 11:00, Stadio Al-Janoub (Al Wakrah)

Brasile-Serbia, 20:00, Stadio Iconico (Lusail)

Gruppo H:

Uruguay-Corea del Sud, 14:00, Stadio dell’Educational City (Ar Rayyan)

Portogallo-Ghana, 17:00, Stadio Ras Abu Aboud (Doha)

25 novembre

Gruppo A:

Qatar-Senegal, ore 14:00, Stadio Al-Thumama (Doha)

Paesi Bassi-Ecuador, 17:00, Stadio internazionale Khalifa (Ar Rayyan)

Gruppo B:

Galles-Iran, ore 11:00, Stadio Ahmed bin Ali (Ar Rayyan)

Inghilterra-Stati Uniti, 20:00, Stadio Al Bayt (Al Khawr)

26 novembre

Gruppo C:

Polonia-Arabia Saudita, 14:00, Stadio Educational City (Ar Rayyan)

Argentina-Messico, 20:00, Stadio Iconico (Lusaill)

Gruppo D:

Tunisia-Australia, ore 11:00, Stadio Al-Janoub (Al Wakhra)

Francia-Danimarca, 17:00, Stadio Ras Abu Aboud (Doha)

27 novembre

Gruppo E:

Giappone-Costa Rica, 11:00, Stadio Ahmed bin Ali (Ar Rayyan)

Spagna-Germania, 20:00, Stadio Al Bayt (Al Khawr)

Gruppo F:

Belgio-Marocco, 14:00, Stadio Al-Thumama (Doha)

Croazia-Canada, 17:00, Stadio internazionale Khalifa (Ar Rayyan)

28 novembre

Gruppo H:

Corea del Sud-Ghana, 14:00, Stadio dell’Education City (Ar Rayyan)

Portogallo-Uruguay, 20:00, Stadio Iconico (Lusaill)

Gruppo G:

Camerun-Serbia, 11:00, Stadio Al-Janoub (Al Wakrah)

Brasile-Svizzera, 17:00, Stadio Ras Abu Aboud (Doha)

29 novembre

Gruppo A:

Ecuador-Senegal, 16:00, Stadio Internazionale Khalifa (Ar Rayyd)

Paesi Bassi-Qatar, 16:00, Stadio Al-Bayt (Al Khawr)

Gruppo B:

Galles-Inghilterra, 20:00, Stadio Ahmed bin Ali (Ar Rayyan)

Iran-Stati Uniti, 20:00, Stadio Al-Thumama (Doha)

30 novembre

Gruppo D:

Australia-Danimarca, 16:00, Stadio Al-Janoub, Al Wakrah

Tunisia-Francia, 16:00, Stadio dell’Education City (Ar Ryyan)

Gruppo C:

Polonia-Argentina, 20:00, Stadio Ras Abu Aboud (Doha)

Arabia Saudita-Messico, 20:00, Stadio Iconico (Losaill)

1 dicembre

Gruppo F:

Croazia-Belgio, 16:00, Stadio Ahmed bin Ali (Rayyan)

Canada-Marocco, 16:00, Stadio Al-Thumama (Doha)

Gruppo E:

Giappone-Spagna, 20:00, Stadio internazionale Khalifa (Ar Rayyan)

Costa Rica-Germania, 20:00, Stadio Al Bayat (Al Khawr)

2 dicembre

Gruppo H

Ghana-Uruguay, 16:00, Stadio Al-Janoub (Al Wakrah)

Corea del Sud-Portogallo, 16:00, Stadio dell’Education City (Ar Rayyan)

Gruppo G:

Serbia-Svizzera, 20:00, Stadio Ras Abu Aboud (Doha)

Camerun-Brasile, 20:00, Stadio Iconico (Losaill)

Ottavi di finale

3 dicembre

1A-2B, 16:00, Stadio internazionale Khalifa (Ar Rayyan)

1C-2D, 20:00, Stadio Ahmed bin Ali (Ar Rayyan)

4 dicembre

1D-2C, 16:00, Stadio Al-Thumama (Doha)

1B-2A, 20:00, Stadio Al-Bayt (Al Khawr)

5 dicembre

1E-2F, 16:00, Stadio Al-Janoub (Al Wakrah)

1G-2H, 20:00, Stadio Ras Abu Aboud (Doha)

6 dicembre

1F-2E, 16:00, Stadio dell’Education City (Ar Rayyan)

1H-2G, 20:00, Stadio Iconico (Lusaill)

Quarti di finale

9 dicembre

1A/2B-1C/2D, 16:00, Stadio dell’Education City (Ar Rayyan)

1E/2F-1G/2H, 20:00, Stadio Iconico (Lusaill)

10 dicembre

1B/2A-1D/2C, 16:00, Stadio Al-Thumama (Doha)

1F/2E-1H/2G, 20:00, Stadio Al-Bayt (Al Khawr)

Semifinali

13 dicembre

Vincente Q1-Vincente Q2, 20:00, Stadio Iconico (Lusail)

14 dicembre

Vincente Q3-Vincente Q4, 20:00, Stadio Al-Bayt (Al Khawr)

Finale 3/4 posto

17 dicembre

Perdente SF1-Perdente SF2, 16:00, Stadio internazionale Khalifa (Al Rayyan)

Finale

18 dicembre

Vincente SF1-Vincente SF2, 16:00, Stadio Iconico (Lusail)