Mondiali, Pallamano: pari tra Spagna e Brasile, Polonia di misura sulla Tunisia

Tra gli iberici ed i sudamericani finisce 29-29. I biancorossi trascinati da Moryto

Terzo giorno di competizione ed è subito sorpresa. A confezionarla sono Spagna e Brasile. Nella prima gara del Girone B, i campioni d’Europa in carica vengono inchiodati sul 29 pari dai verdeoro. La nazionale carioca – guidata da Rogerio Moraes e Hangiel Longero – sfiora anche il colpaccio, ma la sirena impedisce l’impresa.

Partita all’ultimo respiro anche per la Polonia, che vince 30-28 contro la Tunisia grazie agli undici sigilli di Arkadiusz Moryto. In attesa della super sfida con la Spagna (domani, ore 21:30), i Gladiatori si posizionano al primo posto in classifica.

