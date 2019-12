Mondiale per club 2019, probabili formazioni Liverpool-Flamengo e diretta tv 21-11-2019

Spazio alla finale del Mondiale per club 2019, che vedrà il Liverpool sfidare il Flamengo. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: torna Van Dijk per Klopp, mentre Jesus schiererà la formazione titolare. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

E’ tutto pronto al Khalifa International Stadium di Doha, in Qatar, dove, alle ore 18:30, andrà in scena la finale del Mondiale per Club 2019, che sancirà la squadra campione del mondo tra il Liverpool, vincitore della Champions League, e il Flamengo, trionfatore della Copa Libertadores.

I Reds hanno eliminato il Monterrey in semifinale, seppur con qualche difficoltà e all’ultimo secondo con un pirotecnico 2-1, mentre il club brasiliano ha avuto la meglio sull’Al Hilal, un 3-1 senza storia.

Ultime sulle formazioni di Liverpool-Flamengo:

Dubbio Wijnaldum per Jurgen Klopp, che ritrova finalmente Van Dijk in difesa, che ha riposato nello scorso turno, mentre non ci saranno sicuramente Fabinho, Matip e Clyne. A completare il reparto arretrato saranno Alexander-Arnold e Robertson sulle fasce, mentre Gomez si gioca il posto con Lovren, davanti a Alisson. In mediana sicuri titolari Keità e Henderson, mentre in caso di assenza dell’olandese giocherà Oxlade-Chamberlain o Milner, che potrebbe anche essere preferito al guineano. In attacco tutto confermato con il tridente costituito da Manè, Bobby Firmino e Salah.

Squadra super offensiva e con tante conoscenze del calcio europeo quella di Jorge Jesus, che ha l’intera rosa a disposizione. A porta c’è Diego Alves, mentre in difesa Mari si gioca il posto con Rhodolfo al fianco di Rodrigo Caio, e gli ex campioni d’Europa sulle fasce, Rafinha a destra e Filipe Luis a sinistra. In mediana l’ex conoscenza del calcio italiano Gerson giocherà in coppia con Willian Arao, mentre sulla trequarti Diego e Reinier si giocheranno il posto con Everton Ribeiro, De Arrascaeta e Bruno Henrique alle spalle di Gabigol, il giocatore più atteso.

Probabili formazioni Liverpool-Flamengo:

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Djik, Gomez, Robertson; Keita, Henderson, Wjinaldum; Manè, Firmino, Salah. All. Klopp

Flamengo (4-2-3-1): Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Mari, Filipe Luis; Willian Arao, Gerson; Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique; Gabigol. All. Jesus

Come vedere Liverpool-Flamengo in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Liverpool Flamengo, finale Mondiale per Club 2019, sarà trasmessa in diretta tv su Canale 20 HD sul digitale terrestre in chiaro.

Mentre è possibile vedere la partita in diretta streaming live su pc e dispositivi mobile, come tablet e smartphone, anche sul sito Sportmediaset.it, semplicemente collegandosi alla home page.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Liverpool-Flamengo:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Liverpool Flamengo in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Liverpool-Flamengo:

Solo una volta nella loro storia Liverpool e Flamengo hanno incrociato il proprio cammino. Era la Coppa Intercontinentale del lontano 1981 e a vincere la partita furono i brasiliani con un netto 3-0, firmato dalla doppietta di Nunes, su due assist di Zico, e il gol di Adilio, per buona pace di Dalglish e company, all’epoca allenati dal leggendario Bob Paisley.

