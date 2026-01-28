Monaco – Juventus Diretta Tv e Streaming Live Champions League

Dove vedere Monaco – Juventus in Diretta Tv e Streaming Live, 8° Giornata Champions League, Mercoledì 28 Gennaio ore 21:00.

In piena lotta per restare in corsa in questa edizione della Champions League, il Monaco ospita la Juventus allo Stade Louis II nella serata di mercoledì, quando la fase campionato raggiunge il suo momento conclusivo. Una sfida dal peso specifico elevatissimo, soprattutto per i padroni di casa, chiamati a giocarsi tutto negli ultimi novanta minuti.

La Juventus arriva a Montecarlo con una situazione di classifica decisamente più rassicurante. I bianconeri hanno già blindato la qualificazione ai playoff e, con una combinazione favorevole di risultati, potrebbero addirittura insinuarsi nella top 8, centrando l’accesso diretto agli ottavi di finale.

Discorso completamente diverso per il Monaco. La formazione francese non può permettersi passi falsi: solo una vittoria contro la Juventus garantirebbe ai monegaschi la certezza matematica della qualificazione alla fase a eliminazione diretta, senza dover dipendere dai risultati degli altri campi.

Il confronto dello Stade Louis II si preannuncia quindi come una partita a doppia lettura: da una parte una Juventus che può gestire, dall’altra un Monaco costretto ad attaccare e a prendersi rischi. Un equilibrio sottile che rende il match uno dei più interessanti dell’ultima giornata di Champions League.

Dove vedere Monaco – Juventus in Diretta TV e Live Streaming:

Sarà possibile vedere il match di Champions League tra la Juventus di Luciano Spalletti ed il Monaco mercoledì 28 Gennaio 2026 alle ore 21:00 in diretta TV su Sky Sport Calcio (canale 201) e Sky Sport (Canale 253).

Sarà possibile vedere Monaco – Juventus in Diretta Streaming suSky Go e NOW tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart tv, smartphone, pc o tablet.

La Telecronaca è affidata a Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo; inviati Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio.

Come arriva la Juventus:

La Juventus arriva all’ultima giornata della Phase League di Champions League con rinnovata fiducia dopo il cambio di guida tecnica. L’arrivo di Luciano Spalletti ha segnato una netta inversione di tendenza, con risultati positivi sia in campionato sia in Europa. I 9 punti conquistati nelle ultime tre gare contro Bodo/Glimt, Paphos e Benfica hanno permesso ai bianconeri di centrare matematicamente i playoff, obiettivo minimo stagionale.

Resta però ancora uno spiraglio per la qualificazione diretta agli ottavi, anche se il percorso non è stato lineare. La Juventus, pur avendo beneficiato di un calendario complessivamente favorevole nella prima fase, ha lasciato per strada diversi punti pesanti, soprattutto nella prima parte del cammino europeo. La gestione precedente, con Igor Tudor in panchina, aveva prodotto solo due pareggi e una sconfitta, risultati che hanno inciso negativamente sulla classifica. Il cambio di passo sotto la guida di Spalletti, impreziosito anche dal pareggio con lo Sporting CP, ha però restituito entusiasmo e consapevolezza al gruppo.

Dopo il successo contro il Benfica, la Juventus è salita a quota 12 punti, attestandosi al 15esimo posto, a pari merito con l’Inter ma penalizzata dalla differenza reti. Considerando che le squadre classificate tra la nona e la ventiquattresima posizione accederanno ai playoff, la Vecchia Signora ha già blindato il proprio posto negli spareggi.

Nell’ultima giornata, la squadra di Spalletti sarà impegnata in trasferta contro il Monaco. I monegaschi occupano attualmente la 21esima posizione con 9 punti e rappresentano un avversario tutt’altro che semplice. Per mantenere vive le speranze di qualificazione diretta, la Juventus deve puntare alla vittoria, anche se il successo potrebbe non essere sufficiente.

Oltre ai tre punti, i bianconeri devono infatti sperare in una lunga serie di incastri favorevoli. Un passo falso dell’Inter sul campo del Borussia Dortmund sarebbe determinante, così come una vittoria del Napoli contro il Chelsea, attualmente ottavo. Servirebbe inoltre che il Manchester City non superi il Galatasaray, che lo Sporting CP esca sconfitto dalla trasferta di Athletic Bilbao e che l’Eintracht Francoforte riesca a fermare il Tottenham.

A completare il quadro servirebbe anche un pareggio nello scontro diretto tra Paris Saint-Germain e Newcastle, oltre a un clamoroso risultato favorevole del Copenhagen sul campo del Barcellona, ipotesi al momento poco probabile.

Alla luce di tutte queste variabili, lo scenario più realistico resta quello dei playoff, anche se l’elevato livello di imprevedibilità della Champions League continua a lasciare aperti spiragli inattesi.

Come arriva il Monaco:

Reduce da una dura lezione europea, il Monaco arriva all’ultima giornata della fase campionato di Champions League con il fiato sospeso. Il pesantissimo 6-1 incassato dal Real Madrid nella scorsa settimana ha lasciato i monegaschi a quota 9 punti dopo sette partite, validi per il 21esimo posto in classifica alla vigilia del gran finale di mercoledì.

Nonostante una qualificazione ai playoff ancora alla portata, la situazione resta estremamente delicata. La squadra allenata da Sebastien Pocognoli si presenta all’ultimo turno con un solo punto di margine sulla zona eliminazione, dettaglio che rende ogni risultato potenzialmente decisivo.

La trasferta al Santiago Bernabeu ha rappresentato uno dei momenti più difficili della stagione. In una gara caotica e ricchissima di occasioni, Kylian Mbappé ha colpito due volte contro il suo ex club, in una partita che ha fatto registrare 45 conclusioni totali, di cui 20 del Monaco, senza però mai mettere realmente in discussione il risultato finale.

Ora ai biancorossi è richiesta una reazione immediata dopo la peggior sconfitta europea recente, in un periodo che coincide probabilmente con la fase più complicata dell’intera annata. Il club del Principato ha infatti perso sette delle ultime nove partite di campionato, un dato che fotografa una crisi profonda anche in ambito nazionale.

In Ligue 1, il Monaco è ancora alla ricerca della prima vittoria del 2026. Il pareggio per 0-0 contro il Le Havre nel weekend ha interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive, ma ha lasciato la squadra al decimo posto in classifica, lontana dalle posizioni nobili.

Un dato, però, può alimentare un cauto ottimismo in vista della sfida decisiva. Nonostante abbia incassato tre gol in ciascuna delle ultime due gare casalinghe, il Monaco era riuscito in precedenza a mantenere la porta inviolata in due match consecutivi di Champions League disputati allo Stade Louis II. Un dettaglio che potrebbe rivelarsi cruciale nel tentativo di restare aggrappati all’Europa che conta.

Pronostico Monaco-Juventus: pari con gol ?

La nostra previsione per la sfida di Champions League è Monaco 2-2 Juventus. I bianconeri, reduci dal momento migliore della stagione, hanno tutte le carte in regola per strappare almeno un pareggio sul campo dei monegaschi, mantenendo continuità di risultati anche nell’ultima giornata della fase campionato.

La Juventus arriva all’appuntamento con maggiore serenità, forte di una qualificazione ai playoff già conquistata e di una crescita evidente sul piano del gioco e della solidità. Un contesto che rende plausibile un risultato positivo anche in trasferta, contro un avversario in difficoltà.

Situazione decisamente più complessa per il Monaco. La squadra del Principato deve fare i conti con numerose assenze, una fiducia ai minimi storici e un periodo negativo che rischia di pesare anche sul piano mentale. In questo scenario, un pareggio potrebbe non essere sufficiente per garantire la qualificazione, lasciando i monegaschi inermi rispetto ai risultati degli altri campi.

Un 2-2 appare quindi uno scenario credibile: equilibrio in campo, gol da entrambe le parti e un verdetto che, soprattutto per il Monaco, potrebbe non dipendere esclusivamente da quanto accadrà allo Stade Louis II.

