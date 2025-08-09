Monaco-Inter 1-2 Video Gol Highlights e Tabellino: rimonta in dieci con le firme di Lautaro e Bonny

Monaco Inter risultato finale 1-2

Risultato Monaco – Inter 1-2: Sintesi e Cronaca della partita

Allo Stade Louis II di Montecarlo l’Inter conquista una prestigiosa vittoria in rimonta contro il Monaco, nonostante l’inferiorità numerica per oltre un’ora di gioco. Sotto di un gol dopo appena due minuti e costretti a giocare in dieci per l’espulsione di Hakan Calhanoglu nel primo tempo, i nerazzurri hanno reagito con carattere, ribaltando il risultato grazie alle reti di Lautaro Martinez e Ange-Yoan Bonny. Un successo che conferma la crescita della squadra di Cristian Chivu, arrivato contro un avversario più avanti nella preparazione e già rodato da diverse amichevoli estive.

Cronaca della partita

L’avvio è da incubo per l’Inter: al 2’ Akliouche approfitta di un varco sulla trequarti e lascia partire un destro potente che sorprende Sommer, portando il Monaco subito in vantaggio. I nerazzurri reagiscono e creano un paio di occasioni con Barella e Thuram, ma la precisione sotto porta non è delle migliori. La gara si complica ulteriormente al 36’, quando l’arbitro estrae il secondo giallo per Calhanoglu, lasciando l’Inter in inferiorità numerica. I padroni di casa sfiorano il raddoppio con Zakaria, ma la rete viene annullata per fuorigioco e si va al riposo sull’1-0.

Nella ripresa Chivu decide di mantenere l’impianto tattico iniziale, puntando su compattezza e ripartenze veloci. La scelta paga al 60’: recupero di Bastoni, apertura per Barella che lancia in profondità Lautaro, abile a superare Kehrer con una serie di finte e battere Hradecky con un destro preciso. Il Monaco reagisce e colpisce un palo con una conclusione violenta di Zakaria, ma l’Inter trova la giocata decisiva all’80’: Bonny ruba palla a centrocampo, parte in progressione e, dopo aver saltato un avversario, insacca con freddezza per il 2-1 finale.

Un test importante per i nerazzurri, capaci di soffrire e colpire nei momenti giusti, mostrando una condizione in crescita in vista della stagione ufficiale.

Tabellino

Monaco-Inter 1-2

Marcatori: 2’ Akliouche (M), 60’ Lautaro (I), 80’ Bonny (I)

MONACO (4-4-2): Hradecky; Singo, Vanderson (66’ Teze), Kehrer, Caio Henrique (76’ Magassa); Akliouche, Zakaria (66’ Golovin), Camara (76’ Ouattara), Ben Seghir (66’ Bamba); Biereth (76’ Embolo), Ilenikhena (66’ Brunner). All. Hutter.

INTER (3-5-2): Sommer (66’ Di Gennaro); Pavard (66’ Dumfries), Acerbi (76’ Darmian), Bastoni (66’ De Vrij); Luis Henrique (76’ Zalewski), Barella (76’ Asllani), Calhanoglu, Sucic (66’ Mkhitaryan), Dimarco (66’ Carlos Augusto); Lautaro (66’ Bonny), Thuram (66’ Esposito). All. Chivu.

Ammoniti: Lautaro

Espulsi: Calhanoglu

Video Gol e highlights

Guarda il video con tutti i gol e le azioni salienti di Monaco-Inter 1-2: dal vantaggio lampo dei padroni di casa alla rimonta nerazzurra firmata Lautaro e Bonny, passando per i momenti chiave di una sfida intensa e ricca di emozioni, nonostante la natura amichevole.