Milan-Udinese, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Udinese squadra tosta, ha grandi qualità in avanti”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida tra il suo “Milan” e l’Udinese, guidata in panchina da Gabriele Cioffi.

Secondo il tecnico rossonero, domani la squadra dovrà fare una prestazione più solida e con meno frenesia, rispetto a quella contro la Salernitana. Ci vorrà grande lucidità.

Per quel che riguarda, l’allenare calciatori con il contratto in scadenza, Pioli dichiara: ” Io non alleno giocatori in scadenza, ma ragazzi seri, professionisti e sempre sul pezzo”.

L’ex allenatore di Lazio e Inter dice che il traguardo della sua squadra è provare a collezionare più punti dello scorso anno, poi in caso si vedrà dove riuscirà ad arrivare la compagine rossonera.

Parlando dell’Udinese, si esprime così il tecnico milanista: “L’Udinese è squadra tosta, intensa e che ha qualità davanti. È un avversario difficile da superare. Non sarà facile trovare spazi, dovremo essere bravi a muovere la palla. Loro ripartono bene, quindi servirà una squadra attenta e lucida. Dobbiamo sbagliare il meno possibile”.

Parlando di singoli, Pioli ha dichiarato che le condizioni di Ibrahimovic, seppur lentamente stanno migliorando e che domani riprenderà a correre. Lazetic ha fatto un lavoro importante, dal punto di vista fisico, ma è difficile che possa essere a disposizione per la gara di domani. Non si esclude che Saelemaekers domani parta titolare.

L’allenatore del Milan non esclude che in determinate gare o situazioni di gioco, in campo possa essere riproposto lo schema con due punte in attacco.

Il tecnico rossonero si sofferma anche sulla situazione in Ucraina: “Ne abbiamo parlato prima dell’allenamento, c’è molta preoccupazione in tutti noi. C’è sgomento per quello che sta succedendo”.

