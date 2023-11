Milan-Udinese, Dichiarazioni pre-partita Pioli: ” Loftus-Cheek ci sarà, Kjaer, Pulisic e Chukwueze col PSG”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto alla vigilia della sfida di Campionato tra il “suo” Milan e l’Udinese allenata da Gabriele Cioffi.

La partita di domani è molto importante e il tecnico rossonero ha intenzione di schierare la miglior formazione possibile. Non bisogna pensare più alla sfida con il Napoli. Quella partita rappresenta il passato. L’Udinese è un’ottima squadra, in grado di rimanere bassa e questo rende difficile trovare spazi.

Per quel che riguarda la situazione degli infortunati, Pioli si esprime così: “Loftus-Cheek sta bene e ci sarà, Pulisic a livello precauzionale non ci sarà domani ma cio sarà col PSG, così come Chukwueze. Kjaer buone possibilità per martedì”.

Il Tema infortuni è all’ordine del giorno, in casa Milan. Le ultime due settimane sono state difficili con gli infortuni uno dietro l’altro, che hanno ridotto di molto le scelte di Pioli. Domani ci saranno molte assenze in difesa. Certamente, come riferito dal preparatore Pincolini, l’aspetto mentale, in questi casi è importante.

L’allenatore del Milan risponde ad una domanda, sulle prestazioni, in calo di Reijnders: “Non è in calo, sono contento delle sue prestazioni”.

L’ex tecnico di Lazio e Inter dichiara che Romero è una delle soluzioni per la fascia destra, in vista della partita di domani. Il giovane Simic è una soluzione per la difesa. Musah può essere una possibilità nel ruolo di esterno alto, ma anche per quello di esterno basso.

Per migliorare le prestazioni di squadra, ognuno dovrà dare l’1% in più. In questo modo potrebbe esserci una significativa crescita della squadra.

Pioli non esclude che Ibrahimovic possa tornare in una nuova veste, al Milan. Se la società e lui troveranno un accordo, sarà il benvenuto.

L’allenatore rossonero parla del mercato di Gennaio: “Abbiamo perso due difensori in difesa: sto parlando col club perché a gennaio possa arrivare un difensore”.

Il Milan deve dare il massimo, giocando con energia. Ovviamente questo non significa che bisogna sempre aggredire alti gli avversari. Serve grande compattezza.