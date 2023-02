Milan-Tottenham 1-0, Voti, pagelle e analisi, Brahim Diaz decisivo per i rossoneri

Il Milan batte per 1-0 il Tottenham grazie ad un gol di Brahim Diaz di testa, ben ispirato da Theo Hernandez. Rossoneri spreconi in altre due occasioni con De Ketelaere e Thiaw. Il Tottenham mai veramente pericoloso grazie alla fase difensiva dei rossoneri.

Top 3 Milan:

Thiaw 7,5 Decisamente il migliore in campo. Un muro invalicabile su cui gli avversari sbattono, senza riuscire a saltarlo. Sta diventando un titolare e sta dimostrando di essere una risorsa importante per i rossoneri. Il lancio per il gol concretizzato da Diaz parte da lui, che serve Theo Hernandez. Sfiora addirittura il 2-0.

Diaz 6,5 Sblocca il risultato meritatamente e poi delizia con le sue giocate. Cala abbastanza nel secondo tempo, con qualche controllo difettoso e qualche pallone di troppo perso, ma complessivamente la prestazione è più che positiva.

Theo Hernandez 6,5 Ennesima buona prova dopo quella contro il Torino. Dal suo piede l’avvio per il gol di Diaz. Per il resto grande partita in entrambe le fasi. Migliora a vista d’occhio in fase difensiva.

Flop 2 Milan:

Saelemaekers 5,5 Soffre troppo la presenza di Perisic, seppur il croato non sia autore di una grande parita. Troppi errori tecnici e troppe palle perse.

Leao 5,5 Alterna buona cose a giocate decisamente sbagliate. Poteva fare decisamente meglio. I suoi scatti sono una costante, però troppe volte sbaglia giocate apparentemente semplici.

Top 3 Tottenham :

Kane 6 Nel primo tempo mette in seria difficoltà Kjaer. Il danese non riesce mai a fermarlo. Le qualità dell’inglese si vedono, ma oggi non è riuscito mai a creare occasioni pericolose.

Dier 6 E’ quello più in palla della difesa degli Spurs. Attento, deciso e concentrato, fa valere tutto il meglio del suo repertorio.

Sarr 6 Nonostante le basse aspettative su di lui, gioca una buona partita. Non fa mancare corsa e dinamismo.

Flop 3 Tottenham :

Skipp 4,5 Decisamente il peggiore in campo. Soffre tantissimo la presenza di Tonali e poche volte riesce a metterlo in difficoltà. Troppe giocate sbagliate per lui.

Romero 5 Brutta partita per lui e anzi rischia addirittura il rosso diretto per un bruttissimo intervento su Tonali.

Kulusevski 4,5 Viene costantemente annullato da Thiaw e non riesce a mostrare nulla del suo repertorio. Viene sostituito da Richarlison nel corso del secondo tempo.

Il Milan merita di vincere l’andata e anzi, forse l’1-0 sta molto stretto. Ma non è ancora finita. Il ritorno sarà una battaglia. Il Tottenham merita la sconfitta. Gli Spurs non hanno mai effettivamente impensierito Tatarusanu. Nonostante tutto la qualificazione è ancora apertissima, per entrambe le squadre.