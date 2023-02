Milan-Torino, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Domani Ibrahimovic sarà con noi”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di campionato tra il “suo” Milan e il Torino allenato da Ivan Juric.

Pioli parla immediatamente delle condizioni di Ibrahimovic: “Sta meglio. L’autonomia è quasi nulla perché ha fatto un mezzo allenamento e la rifinitura di oggi. Il suo ruolo è di grande motivatore e grande giocatore. Domani sarà con noi e questo è importante”.

Per quel che riguarda il passaggio alla difesa a tre, l’allenatore rossonero dichiara che non esistono moduli vincenti, ma vincente è la loro interpretazione in campo. Domani ci saranno delle disposizioni diverse da quelle del Derby di Milano. Servirà una pressione senza palla importante da parte di tutti.

L’ex tecnico di Lazio e Inter parla anche del Torino, avversario di domani: “Sarà difficile, il Torino è una squadra molto fastidiosa per come gioca. Non giocano chiusi, cercano di sporcarti il palleggio fin dall’inizio dell’azione. Sarà una partita sporca con tanti duelli. Il Torino è un avversario difficile che ci ha sempre creato difficoltà”.

Milan-Torino, 22° Giornata

Pioli dichiara che Maignan sta meglio ed è vicino al rientro, anche per questo motivo si è scelto di non acquistare un portiere a Gennaio. Tomori e Bennacer saranno assenti contro il Torino, ma ci saranno contro il Tottenham.

L’allenatore del Milan parlando di Leao e Theo Hernandez dice che entrambi hanno perso brillantezza perché reduci dal mondiale, ma che ora stanno meglio e possono giocare titolari fin dall’inizio.

Il tecnico dei rossoneri accetta le critiche (tra cui quelle di Sacchi) e non si nasconde dietro ad un dito. Dopo gli ultimi risultati è giusto che lui e la squadra vengano criticati.

Belle parole vengono spese per Thiaw, domani candidato ad una maglia da titolare nella difesa a tre: “È in crescita e faccio affidamento su di lui, è un giocatore forte”.