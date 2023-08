Milan-Torino 4-1, Voti, pagelle e analisi, Milan show a San Siro contro il Torino

E’ finita per 4-1 la sfida tra il Milan di Pioli e il Torino di Juric, match valido per la seconda giornata del Campionato di Serie A 2023/24. I rossoneri si portano in vantaggio grazie a Pulisic, ben servito da Loftus-Cheek. Pareggio dei granata con una bella girata di Schuurs. I rossoneri non mollano e raddoppiano su calcio di rigore trasformato da Giroud. 3-1 del Milan firmato da Theo Hernandez che con un tocco sotto, imbeccato da Leao, insacca alle spalle di Milinkovic-Savic. Nella ripresa Giroud, sempre su calcio di rigore, sigla il 4-1 finale.

Top 3 Milan:

Giroud 7,5 Dal dischetto è una sentenza, ma non si limita alla trasformazione dei due rigori la sua partita. fa tanto lavoro sporco e recupera tante palle importanti per i compagni.

Pulisic 7+ Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto. Oltre al gol abbina qualità e velocità. Quando parte in progressione, i difensori granata lo soffrono tantissimo.

Leao 7 In alcuni momenti sbaglia le giocate facili, ma quelle difficili non le sbaglia mai. Salta sempre sistematicamente l’uomo e si guadagna il rigore del 2-1, oltre a e servire un assist meraviglioso in occasione del bel gol di Theo Hernandez. Si procura anche il rigore pii trasformato da Giroud.

Top 1 Torino:

Schuurs 6 Segna un bel gol ed è questo che gli fornisce almeno la sufficienza. Per il resto partita di sofferenza nei confronti di Leao. E’ lui a causare un calcio di rigore in favore del Milan, che poteva tranquillamente evitare.

Flop 3 Torino:

Bellanova 4 Decisamente il peggiore in campo nelle fila dei granata. Non si vede mai in fase offensiva e in più dalla sua parte Leao e Theo Hernandez fanno quello che vogliono, compresa l’azione del 3-1.

Buongiorno 4,5 Soffre tantissimo le incursioni dei calciatori rossoneri. Causa in maniera abbastanza ingenua il rigore che permette al Milan di portarsi sul 2-1. Appare molto nervoso.

Ilic 4,5 Non gioca una grande partita. Mai ispirato, non aiuta mai la manovra viene sostituito nel corso della ripresa da Linetty.

Il Milan oggi ha giocato in una maniera fantastica. Calcio spettacolo a San Siro. Per il momento i soliti noti danno ampie garanzie e i nuovi stanno dimostrando il loro valore. Vedremo se arriverà qualche ciliegina sulla torta negli ultimi giorni di calciomercato. L’atteggiamento del Torino è giusto nell’idea, ma non nella pratica. Troppa qualità questo Milan, ma ci sono degli svarioni in difesa da correggere al più presto per il tecnico Juric.