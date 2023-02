Milan-Torino 1-0, Voti, pagelle e analisi, il Milan torna alla vittoria

Il Milan dopo più di un mese torna alla vittoria. Basta un gol in girata di Giroud su assist di Theo Hernandez per regalare i tre punti ai rossoneri. Il Torino gioca una bella partita, ma i rossoneri meritano la vittoria.

Top 3 Milan:

Giroud 6,5 Non stava giocando una bella partita. Era sempre costretto a giocare di sponda e spalle alla porta. Ma sul traversone di Theo Hernandez, con una bella girata infila Milinkovic-Savic. Questi sono i suoi gol.

Thiaw 7 Decisamente il migliore in campo del Milan. Sempre attento e puntuale. Qualche piccola sbavatura, ma in velocità e fisicamente non soffre mai gli attaccanti del Torino.

Kalulu 6,5 Anche lui gioca una buona partita. Soprattutto nel finale cresce esponenzialmente grazie alla sua velocità.

Flop 3 Milan:

Kjaer 4,5 Il peggiore in campo del Milan. Un suo errore rischia di costare il vantaggio del Torino, ma per sua fortuna le cose vanno diversamente.

Tonali 5,5 Oggi molto impreciso. Sbaglia troppo spesso le giocate e perde tanti palloni potenzialmente pericolosi.

Leao 5,5 Alterna buone giocate a errori grossolani. Poteva sfruttare meglio l’occasione avuta, ma Milinkovic-Savic si dimostra molto attento a chiudergli lo spazio.

Milan-Torino 1-0

Top 3 Torino:

Sanabria 6+ Vero faro del Torino in zona d’attacco. Costruisce anche due potenziali occasioni da gol, che però non vengono sfruttate.

Ginetis 6 Buona partita anche per il giovane calciatore granata. Tanta intensità e nessun timore reverenziale per lui. Non male per essere al debutto assoluto tra i professionisti.

Buongiorno 6,5 E’ il faro della difesa di Juric. Sempre attento, preciso e puntuale. E’ costretto ad uscire dal campo, nel corso della ripresa, a causa di qualche problema fisico.

Flop 2 Torino:

Djidji 5,5 Non gioca una brutta partita, ma pesa come un macigno quella leggera marcatura che consente il gol di Giroud.

Vlasic 5 Non appare per nulla ispirato, qualche bel dribbling, ma per il resto poco o nulla. Oggi è sembrato essere troppo distante dal gioco della sua squadra.

Per il Milan questa vittoria è un brodo caldo, Serviva tornare a vincere e i punti sono arrivati. Si poteva segnare anche il 2-0, ma Theo Hernandez ha sciupato l’occasione. Ancora molti errori e una condizione deficitaria di alcuni, ma si può migliorare. Il Torino perde meritatamente, ma non sfigura. La Conference League può essere alla portata degli uomini di Ivan Juric.